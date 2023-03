Além do TikTok, França bane Instagram de celulares oficiais

A França anunciou nesta sexta-feira (24) o banimento do TikTok e de outros “aplicativos recreativos” dos celulares de membros do governo. Ao portal iG, o ministério da Transformação e Função Pública francês confirmou que Instagram, Twitter, Snapchat, Netflix, CandyCrush e aplicativos de namoro estão entre as plataformas afetadas.

Nas últimas semanas, países como Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia baniram o TikTok dos dispositivos de membros do governo. Nos EUA, o aplicativo corre o risco de ser banido em todo o território.

A principal acusação conta o TikTok é a de que ele ameaça a segurança nacional desses países por compartilhar dados pessoais de seus usuários com o governo chinês. Por enquanto, nenhuma prova de que isso acontece foi apresentada, e especialistas afirmam que a questão é muito mais de política econômica do que, de fato, de segurança de dados.

A decisão francesa desta sexta-feira chega para dar um novo rumo às proibições. Isso porque, apesar de citar os banimentos feitos por “parceiros europeus e internacionais”, o país colocou no mesmo patamar aplicativos de diversas nações, banindo também produtos estadunidenses, e não somente chineses.

Dos aplicativos citados pelo ministério da Transformação e Função Pública francês ao portal iG, quatro são de empresas dos Estados Unidos (Instagram, Twitter, Snapchat e Netflix) e um é de uma empresa sediada em Malta (CandyCrush), além do chinês TikTok.

“Aplicativos recreativos não possuem níveis suficientes de segurança cibernética e proteção de dados para serem implantados em equipamentos governamentais. Esses aplicativos podem, portanto, constituir um risco para a proteção dos dados dessas administrações e de seus funcionários públicos”, diz comunicado do ministério.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Rob Hampson