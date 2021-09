Alenquer, Faro e Oriximiná terão horário ampliado para atendimento em unidades de saúde

Os municípios de Alenquer, Faro, Oriximiná, Benevides, Castanhal, Igarapé-Açu, Irituia, Nova Esperança do Piriá e Tracuatea serão as únicas cidades paraenses que irão funcionar com o horário estendido de funcionamento nas Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Elas fazem parte da lista de 211 municípios brasileiros que poderão funcionar com horário estendido.

As unidades de saúde habilitadas nestas cidades vão receber, até o final de dezembro de 2022, mais de R$ 110 milhões para garantir atendimento à população durante um período maior.

A portaria com a homologação da adesão de Unidades de Saúde da Família ao Programa Saúde na Hora foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira(31). A medida faz parte da ampliação do Programa Saúde na Hora, que viabiliza o custeio aos municípios e Distrito Federal para a implantação do horário estendido nas unidades de saúde.

São quatro tipos de formato de funcionamento em horário estendido: USF com 60 horas semanais, USF com 60 semanais horas com Saúde Bucal, USF com 75 horas semanais com Saúde Bucal e USF ou UBS com 60 horas semanais Simplificado.

Com o horário ampliado de atendimento nas unidades de saúde, espera-se o aumento do acesso aos serviços de saúde em horários mais flexíveis, sobretudo para quem não tem tempo durante o dia de buscar os serviços de saúde pública.

O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS) em maio de 2019 e passou por algumas atualizações.

Fonte: O Estado Net