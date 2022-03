Alenquer trabalha a preservação ambiental e fomenta a cultura do Mapará

A Prefeitura de Alenquer por meio da Secretaria de Meio Ambiente, esteve no Lago do Serrão, na comunidade Urucurituba, acompanhando o início da pesca do famoso mapará. A pesca nessa região é farta e totalmente artesanal.



Esse trabalho de preservação desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Sema, foi realizado em todos os lagos do município, segundo informou nesta quinta-feira, 17, o prefeito de Alenquer Tom Farias, do MDB, e que tem feio uma administração voltada ao povo alenquerense com apoio do governador Helder Barbalho.



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mas a programação de preservação ambiental também se volta para o clima. Ontem, quarta-fera, dia 16 de março, celebrou-se em todo o Brasil o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Em decorrência, a Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma palestra para alunos da rede publica do município.



Com alterações tão alarmantes no clima mundial, é muito importante a reflexão a respeito das responsabilidades a serem assumidas por governos, empresas, e por todos os cidadãos. Assim, a Sema promoveu essa palestra, que contou com o apoio do prefeito Tom Farias. “Se dependesse de mim, visitaria todos os nossos estudantes. Acho que a base de uma educação ambiental deve começar pela família e se solidificar na escola”, explicou o prefeito.

Alenquer não tem nenhum paciente internado por covid-19

A Prefeitura de Alenquer, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez nova atualização do boletim da covid-19 nesta quinta-feira. Para tranquilizar a população, informou que há 5.296 casos confirmados no município. Destes, 4963 pessoas estão recuperadas, e não há ninguém hospitalizado neste momento em que está sob análise 228 suspeitas monitoradas, e nenhum óbito em investigação.

Segundo as autoridades de saúde, um total de 277 pessoas abandonaram o tratamento, o que não é ideal, já que há necessidade de acompanhamento com relação à pandemia, além, lógico, da preservação da saúde geral.



Na atualização de hoje form acrescentados 08 novos casos confirmados, sendo Homem, 23 anos, Jardim da Praia; Homem, 64 anos, comunidade Nossa Senhora de Aparecida; Mulher, 51 anos, comunidade Pacoval; Homem, 78 anos, Comunidade Uruxi; Mulher, 38 anos, Esperança; Homem, 54 anos, comunidade Aperta Unha; Menor, 7 anos, Esperança; Homem, 89 anos, Bela Vista.

A Prefeitura de Alenquer reforça que as medidas de higiene são fundamentais no combate ao novo coronavírus. Assim, é recomendado que sejam lavadas as mãos constantemente, uso álcool em gel e máscaras sempre.

Projeto Criança Feliz movimenta a comunidade alenquerense

A Prefeitura de Alenquer, por meio da Secretaria de Assistência Social, esteve em uma reunião importante na Seaster, juntamente com a equipe da PSB, com o objetivo de concluir o planejamento para execução do Programa Criança Feliz.

Conforme disse o prefeito Tom Farias, , no período de 21 a 25 março, “executaremos a capacitação dos nossos profissionais para atender da melhor forma possível as demandas do programa no município de Alenquer.



CAPACITAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o SENAR, deu início ao Curso de Higiene, Armazenamento e Manipulação de Alimentos do Programa Alimenta Brasil – (PAB). O curso é ministrado pelo Instrutor Nutricionista do Senar, Joilson Dutra, e terá duração de uma semana.

Dia Internacional da Mulher foi comemorado com festas em Alenquer

A Prefeitura de Alenquer promoveu no último dia 09 um café da manhã especial para as servidoras municipais. O evento aconteceu alusivo ao Dia Internacional da Mulher. “São mulheres trabalhadoras, guerreiras que, dia após dia, exercem suas funções com excelência. Deixamos aqui os nossos parabéns a todas”, salientiou Tom Farias.

Ainda no dia anterior, 8 deste mês, a Secretaria de Cultura promoveu uma programação especial para as mulheres do esporte denominado “”Encontro das Campeãs””. Além de um café da manhã, palestras, homenagens e, claro, uma partida de futsal entre veteranas e novatas do esporte feminino alenquerense, fizeram parte da programação.



RAINHAS DE CARNAXIMANGO

O Concurso das Rainhas do Carnaximango 2022, promoção da Prefeitura de Alenquer, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, foi realizado em duas categorias, feminino e diversidade.

O concurso ocorreu durante a Live de Carnaval realizada na terça-feira de Carnaval (01), e foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Alenquer.

Na categoria feminino, a participante Carla Silva, representando o Bloco UCA4, foi a grande campeã. Na categoria diversidade, a participante Tita Babado, representando o Bloco do Tigre, foi a Campeã.

Imagens: Ascom/PMAlenquer