Alepa aprova aumento de ICMS para 19% medida não afetará produtos da cesta básica diz o Estado

Nesta terça-feira (29), os deputados estaduais aprovaram em sessão ordinária o projeto de Lei n° 397/2022 que altera a lei estadual n° 5.530/1989, referente ao imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ((ICMS).

Foram 31 votos favoráveis e dois contrários. A medida de autoria do Executivo estadual, aumenta a alíquota do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 19% e segue agora para sanção do governador Helder Barbalho. Ao ser sancionado, a previsão é que o novo cálculo de tributação passe a vigorar a partir do próximo ano.

Segundo o governo, a medida visa compensar parcialmente as perdas de arrecadação decorrentes da lei complementar n° 194/2022, que fixou o teto para cobrança do tributo entre 17% e 18% para combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Até o mês de julho, o Estado tinha alíquotas de ICMS distintas para diferentes produtos. Era de 28% para gasolina, 25% para álcool, 25% para energia elétrica e 30% para comunicação.

De acordo com o governo do estado, a mudança da alíquota do ICMS vai reequilibrar o orçamento do estado e não afetará os produtos da cesta básica.

O deputado Ozório Juvenil (MDB)comentou sobre o projeto “deveu-se principalmente porque no governo federal, retirou do estado quase um bilhão do estado quando teve a diminuição dos tributos sobe o combustível e com isso teve um impacto não só no estado do Pará mas de todos os estados da federação de tal forma que era extremamente necessário o equilíbrio fiscal do estado, da responsabilidade do estado que nós fizéssemos essa aprovação esse aumento de alíquota” pontuou.

