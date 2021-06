Alepa aprova PL de conscientização sobre saúde intestinal

Com o objetivo de conscientizar melhor a sociedade acerca dos sintomas e tratamento das doenças inflamatórias intestinais (DII), os deputados aprovaram nesta terça–feira (1) o Projeto de Lei 60/2020, que institui a Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, de autoria da deputada Dra. Heloísa Guimarães. A matéria atende a finalidade com campanhas para esclarecer a população e ressaltar a importância da alimentação saudável, de se realizar o tratamento e da prática regular de exercícios físicos como forma de fazer o controle das doenças intestinais. A sessão ordinária de hoje foi aberta pelo presidente da Casa de Leis, Deputado Chicão.



As DII são as que mais crescem no mundo. As mais crônicas são a doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa (RCU), que apresentam os sintomas de diarreia, dores abdominais e até mesmo perda de apetite. A demora no diagnóstico poder trazer complicações e até ser fatal para as pessoas acometidas com a doença. Portanto, é necessário buscar informações o quanto antes para diagnosticar a doença.

Os casos diagnosticados pela rede privada de atendimento de saúde serão obrigatoriamente notificados à Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), a fim de aprimorar a gestão do atendimento aos portadores.

As DII afetam homens e mulheres e, normalmente, o diagnóstico acontece por volta dos 30 anos de idade – no auge da produtividade. Causam emagrecimento súbito e radical, confundindo-se com outras doenças, gerando preconceito por parte dos desinformados.



“Nosso objetivo principal com este projeto é proporcionar conhecimento, interação e apoio aos pacientes com DII, combatendo o preconceito e oferecendo informação e atividades que favoreçam a inclusão, convivência e a integração desses pacientes como forma de possibilitar maior adesão ao tratamento e qualidade de vida, pelo que contamos com o apoio dos nobres colegas parlamentares”, justificou a deputada Heloísa.

“A Semana é importante para que o problema seja debatido e sejam levantados os dados no Pará sobre a doença, de quantos realmente são os pacientes, que tipo de atendimento e acolhimento estão tendo, para que a gente possa mudar essa realidade”, esclareceu a autora.

O projeto segue para análise do governador para sanção ou veto. As primeiras atividades deverão ocorrer em setembro, período em que acontecem ações de prevenção no Brasil.

Foto Oseas Santos – AID – ALEPA