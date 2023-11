Alepa celebra 50 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular

Fundada pela Evangelista Aimée Semple McPherson, em 1922, nos Estados Unidos, a Igreja do Evangelho Quadrangular completou, em 15 de novembro, 50 anos no Pará. Para celebrar a data, a Assembleia Legislativa do Pará – Alepa realizou, na manhã de ontem, segunda-feira, 20, uma Sessão Solene em comemoração ao aniversário da Igreja. A solenidade atende requerimento do deputado Martinho Carmona (MDB). A Mesa foi composta pelo presidente da Alepa, deputado Chicão; deputado Martinho Carmona; deputado Josué Paiva; pastor Josué Bengtson, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará; Paulo Bengtson, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme); Marilene Bengtson, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular; Ray Tavares, vereadora de Ananindeua; Paulo Queiroz, vereador de Belém; Pastor Rodvaldo Chaves e Rafaela Santa Rosa, vice-prefeita de Marituba.

A primeira reunião que marcou a fundação da lgreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) no Pará foi realizada no dia 20 de novembro de 1973, com 180 pessoas, aproximadamente, em Belém. Em fevereiro de 1974, é feita a compra de um terreno situado na Pedreira. A transferência do primeiro endereço da Igreja para o local da sede atual da Igreja do Evangelho Quadrangular foi marcada por um desfile, acompanhado por cerca de 20 mil pessoas. Ainda nesse ano, no dia 3 de novembro, aconteceu o primeiro grande batismo da IEQ, em que mais de 1.400 pessoas foram batizadas.

Ao iniciar a solenidade, Patrícia Queiroz entoou um hino de louvor em adoção a Deus, em seguida foi a vez da cantora Cleide Duarte.

Para o deputado Martinho Carmona, celebrar os 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular representa dizer que “a igreja do Evangelho Quadrangular continua sendo uma grande mentora da palavra de Deus, com ajuda do pastor Josué Bengtson que dá a sua contribuição, de acordo com a missão que Deus lhe conferiu. Glorificamos a Deus e estamos comemorando os 50 anos de muitas lutas, todas coroadas de muitas vitórias em nome de Jesus”. O deputado também lembrou que a Igreja do Evangelho Quadrangular realiza alguns trabalhos sociais. “A igreja, além de pregar a palavra de Deus, faz um trabalho social que tem avançado de forma extraordinária. Existe um trabalho contínuo em relação a recuperação de dependentes químicos. Ajudamos na reabilitação e reinserção à sociedade de muitos que estão cumprindo penas. Ser da Igreja do Evangelho Quadrangular é realmente um motivo de muita satisfação para todos nós. Obrigada e que abençoe a todos”.

“Tenho uma ligação muito forte com a Igreja do Evangelho Quadrangular e estou muito feliz em participar desse momento que é de muita alegria. Meu casamento religioso foi feito no auditório João Batista, por meio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ficam os meus agradecimentos a essa Igreja que têm muitos anos de um trabalho abençoado e também de muito sucesso. Muito obrigado a todos e parabéns Igreja do Evangelho Quadrangular”, disse o presidente da Alepa, deputado Chicão.

Pastor e presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, Josué Bengtson, disse que “é uma alegria voltar a essa Casa na celebração dos 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Agradeço ao deputado Carmona e ao presidente Chicão por nos dar essa oportunidade, a de homenagem a nossa igreja. São 50 anos de uma bela história, parece que foi ontem que tudo começou. No Pará, já somos mais de 3.150 igrejas, fruto de muito trabalho. Acreditamos que toda honra, toda glória e todo louvor, seja dada a Deus. Ele tem nos sustentado, nos dado saúde para trabalhar durante esses 50 anos. Sou grata a essa homenagem, concedida pela Alepa”, destacou.

“Não esqueço o que foi me ensinado no evangelho. Umas das nossas doutrinas, dentro da igreja, refere-se a vinda de Jesus e estamos, cada vez mais, perto desse momento. Há pessoas que estão esquecendo dos valores éticos e morais. A Igreja precisa continuar sendo luz e exercendo influencia em todos os segmentos da sociedade. Parabenizo os 50 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular, onde há símbolos de força e sacrifício. Meus agradecimentos a esta Casa de Leis pela homenagem”, frisou Paulo Bengtson, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Ao final da Sessão, o pastor Josué Bengtson foi homenageado com uma placa que marca os 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará e Diploma Especial pelos seus serviços prestados à população paraense.

Imagens: Ozéas Santos (AID/Alepa)