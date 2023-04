Alepa celebra a tradicional Missa de Páscoa para os servidores

A Catequese da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou na manhã de quinta-feira passada, dia 20, a Missa de Páscoa, presidida pelo Padre Leonardo Monteiro, da Paroquia da Ascensão do Senhor, no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Na mensagem de Páscoa enviada aos presentes, ele disse: “Páscoa é ressurreição. Celebrar a Páscoa numa casa de Leis, na casa do povo, é também convidar os nossos governantes, os que são responsáveis por políticas públicas na sociedade, a ressuscitarem junto com Cristo e a buscarem uma vida nova em Cristo”.



Ele também deu exemplo de testemunho. “Todos passam por momentos difíceis na vida, mas é preciso testemunhar o que se vive. O ser humano precisa evoluir, ter progresso como pessoa que busca obedecer a Cristo, assim seu testemunho será de modo positivo”.

A celebração iniciou com canções interpretadas pelos músicos da Paróquia de Santa Maria Goretti, do bairro do Guamá. Em seguida, a servidora Ana Cláudia Damasceno, lotada no Cerimonial da Casa desde 1995, fez a primeira leitura dos Atos dos apóstolos. “Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O Sumo Sacerdote começou a interrogar dizendo: ‘Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinásseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem!’ Então Pedro e outros apóstolos responderam: ‘É preciso obedecer a Deus antes que aos homens'”.



Eliana Cruz, servidora da Procuradoria da Mulher da Casa, foi responsável pela leitura do Salmo responsarial: “Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que nele se refugia”.



O Evangelho foi lido pelo sargento Luiz Antônio da Silva. “Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro”.



Ao final da celebração, o Grupo de Teatro e Dança Renascer da Paróquia de São Francisco de Assis dos Capuchinhos fez uma encenação da Morte e Ressurreição de Jesus, emocionando as pessoas que participaram da celebração.

Imagens: Celso Lobo (AID/Alepa)