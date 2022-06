Alepa celebra os 32 anos de Estatuto da Criança e Adolescente com sessão especial

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou uma Sessão Especial, a pedido da deputada Nilse Pinheiro, para comemorar os 32 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O evento ocorreu ontem, segunda-feira, 27, no Plenário João Batista.

A parlamentar enalteceu o ECA ao dizer que ele é referência internacional por ter traduzido em Lei os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989. “O ECA é uma referência internacional e precisamos de mais oportunidades como esta para fortalecer o estatuto”, afirmou a deputada Nilse. “Hoje, vamos adquirir conhecimentos importantes sobre essa Lei, para nossa vida e nossa conduta prática”, avaliou.

Até a Constituição de 1988, as crianças e adolescentes não eram reconhecidos como sujeitos de direitos na sociedade. O ECA marca a divisão de uma concepção que tratava a infância e adolescente de uma forma punitiva para um reconhecimento de sujeitos em desenvolvimento, titulares de direitos, pautada pela doutrina de proteção integral definida pela constituição.

O coordenador do Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública, Luiz Carlos Lima da Cruz Filho, destacou a pesquisa do IBGE de 2020, que aponta que 30% da população brasileira são crianças e adolescentes. “Esse número coloca em evidência a necessidade de tratarmos sempre dos assuntos de interesse dessa parcela da população. Não é possível falar de direitos das crianças e dos adolescentes sem fazer referência aos serviços de assistência social”, disse o defensor.

Em seu pronunciamento, Helenice Rocha, do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, afirmou que o ECA mudou na prática a situação das crianças e adolescentes no Brasil, obrigando o Estado e a sociedade a protegê-los. “Estamos falando de uma Lei e de três revoluções – uma Lei que trouxe mudança de método, de direitos e de gestão, e que trouxeram um impacto significativo para a sociedade. Nós, que somos operadores de direitos temos que ter essa consciência”, afirmou Helenice.

Ela lembrou que o Pará é recordista em indicadores negativos como o desrespeito a direitos em vários aspectos, como trabalho infantil e violência contra crianças e adolescentes. “Mas muitas pessoas acreditam nessas mudanças, por isso estamos aqui”, garantiu.

Luiz Celso da Silva, presidente da Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Pará (Fasepa), lembrou que o estatuto foi um marco na garantia de direitos. Antes, crianças e adolescentes eram vistos pelo Código de Menores. “O ECA não é um sistema acusatório e preconceituoso, tem um caráter sócio educativo, pelo respeito e reconhecimento das crianças e adolescentes como cidadãos”, avalia.

Para ela, trabalhar com parcerias intersetoriais é uma necessidade, dentro do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente. “Somente com uma rede de garantia fortalecida e em parceria com o legislativo podemos avançar, em favor da defesa, da promoção e do controle da efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes”, concluiu a parlamentar.

ECA

Criado em 1990, ele dispõe, por meio de 267 artigos, sobre a proteção dessa parcela importante da população, impondo ao Estado e à sociedade as obrigações e os deveres para com as crianças, adolescentes . Foi uma enorme conquista, levando em consideração o que eles pensam e necessitam, enquanto seres autônomos e de direitos.

Esse conjunto de leis regulou, de forma ampla e direta, os direitos e os procedimentos para a faixa etária que tem entre 0 a 18 anos (crianças dos 0 aos 12 e adolescentes dos 12 aos 18), garantindo direitos e mecanismos de proteção para essas crianças e adolescentes, com o intuito de que possam se desenvolver com dignidade, saúde, educação, lazer e todos os aspectos que garantem uma infância e adolescência feliz e saudável.

Foi uma construção coletiva, envolvendo Governo, movimentos sociais, pesquisadores, organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente, entre outros atores. Todo o Estatuto foi fundamentado no ordenamento jurídico na Constituição da República Federativa do Brasil e nas Convenções Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos.

De forma bem resumida, o ECA nada mais é que uma espécie de Constituição que prevê às crianças e adolescentes todos os direitos humanos fundamentais, como educação, lazer, dignidade, saúde, convivência familiar e comunitária, dentre outros aspectos que garantam uma vida digna e uma infância e adolescência com pleno desenvolvimento.



Imagens: Ozéas Santos (AID/Alepa)