Alepa comemora o Dia Nacional do Pedagogo celebrado neste sábado, dia 20

Educar é um ato de amor. Essa missão é colocada em prática todos os dias nas salas de aula de diversas escolas públicas e privadas do Brasil. O país comemora o Dia Nacional do Pedagogo neste sábado. A data 20 de maio foi instituída pela lei 13.083/2015, no dia 8 de janeiro de 2015, durante o governo de Dilma Rousseff.



A principal finalidade do Dia Nacional do Pedagogo é mostrar a importância desse profissional para o processo de ensino e aprendizagem de crianças e jovens, bem como debater o papel das famílias e da escola no desenvolvimento geral dos alunos.



O pedagogo é responsável pelo planejamento, pela execução e pela coordenação das atividades escolares visando a melhor formação educacional e humanista do educando para o exercício de sua cidadania.



Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) há essa preocupação de formar bons alunos dentro das salas de aulas do Núcleo Educacional Engenheiro Waldemar Chaves (NEALEPA) que funciona há 21 anos, no bairro da Cidade Velha. O NEALEPA atende 80 crianças de 3 a 5 anos. Os estudantes do Núcleo são os filhos dos servidores da Alepa e da comunidade do bairro da Cidade Velha ou próximo dele.



A pedagoga e diretor do NEALEPA, Iza Sarubi, disse que é um prazer trabalhar nessa área desde que se formou. Ela já teve experiência em todas as áreas da Pedagogia. Sarubi já exerceu as funções de professora, diretora de escola e de secretária municipal de educação nos municípios de Oriximiná e Ananindeua.



Toda essa experiência foi trazida para Alepa. A pedagoga Iza Sarubi está na direção do NEALEPA há 12 anos e diz que o trabalho é feito em parceria com a equipe visando sempre oferecer à sociedade a melhor educação a essas crianças que estão na sua primeira fase educacional: “Nosso trabalho na Alepa tem como destaque a educação infantil. Nesse trabalho educativo, conto com o apoio dos pais que sempre buscam participar da vida escolar de seus filhos. Primo pela valorização da equipe de educadores que vivenciam o dia a dia das crianças de forma muito efetiva. São nossos pedagogos que planejam, orientam e avaliam os momentos educacionais do Núcleo”, ressalta Sarubi.



Além do exercício do magistério nas escolas públicas ou privadas do Brasil, os pedagogos desenvolvem suas atividades educacionais também em hospitais e empresas, dentre outros locais.



São por essas e outras razões que os pedagogos devem ser prestigiados todos os dias pelo trabalho que prestam à sociedade, pois eles são responsáveis pelo maior bem que o ser humano pode obter: a educação.



Parabéns a todos os pedagogos que cumprem suas missões diariamente com a intenção de colocar em prática o pensamento de Nelson Mandela: ” A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”.

Imagens: Ozéas Santos (AID/Alepa)