Alepa convoca servidores para recadastramento a partir do dia 25 de julho de 2023

O Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) começa, no dia 25 deste mês, um processo de recadastramento de servidores da Casa de Leis. A implementação e atualização dos dados cadastrais do E-Social pode ser feita até 1º de setembro e é voltada para todos os servidores: civis efetivos ativos, comissionados, do secretariado parlamentar e inativos do Estado.

A medida é regulamentada pela Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2022, e, segundo o presidente da Alepa, deputado Chicão, visa a garantia de direitos, racionalizando e simplificando o processo cadastral do Legislativo paraense. Servidores cedidos, afastados ou licenciados deverão realizar a atualização no mesmo período.

Os servidores que não realizarem o recadastramento estabelecido terão suspensos seus vencimentos, salários ou proventos, em consonância com o disposto no Art. 37 da Constituição Federal – que estabelece os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Chicão reforça a necessidade de modernização dos processos da Casa para a celeridade dos trâmites não somente do que se refere ao público externo, mas também para melhor atender aos servidores da Alepa. A atualização será necessária para os seguintes documentos e informações:

Nome do servidor

Nome do pai

Nome da mãe

RG

CPF

Sexo

Cor

Estado civil

Escolaridade

Data de nascimento

Nacionalidade

Naturalidade

Endereço

Bairro

Número

CEP / complemento

Município

UF

Pessoa com deficiência PCD / Física / Visual / Auditiva / Mental / Intelectual / Reabilitado / E preenchimento de cota

DEPENDENTES

Tipo de dependente

Nome do dependente

Data de nascimento

RG

CPF

Sexo

Dependente Imposto de Renda

Dependente salário família

APOSENTADOS

Nome do aposentado contendo a data de início

RG, contendo nome do pai e mãe

Comprovante de residência expedido nos últimos 60 dias corridos, podendo estar em nome dos pais, cônjuge, companheiro (a) ou filhos. Quando o documento não estiver em nome dos citados acima, poderá ser aceito desde que acompanhado da declaração de residência, ORIGINAL

Certidão de nascimento ou certidão de casamento, incluídas todas as averbações, conforme seu estado civil, ORIGINAL

Dados dos beneficiários

CPF;

Declaração de união estável, expedida em cartório de notas ou firmada pelos próprios conviventes, ORIGINAL

Laudo médico atualizado em até 90 dias para aposentado por incapacidade ORIGINAL ou declaração de invalidez do inativo, ORIGINAL

Demais documentos que o DGP exigir

