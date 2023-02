Alepa define novos líderes de partidos e governo durante sessão ordinária da Casa

O trabalho realizado por um deputado na função de líder é parte fundamental dentro do processo legislativo. O deputado deve nortear a discussão e votação de projetos. Os líderes desempenham uma série de responsabilidades, em especial ligadas à articulação política ao trabalho de centralização do discurso partidário. O líder é o porta-voz de um partido, bloco parlamentar ou federação de partidos e intermediário autorizado entre eles e os órgãos da Assembleia Legislativa.

A indicação dos líderes e vice-líderes foi feita em documento subscrito pela maioria dos membros da representação partidária e encaminhado à Mesa Diretora. Na Sessão Ordinária desta terça-feira (14.02), a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) definiu seus líderes de partidos e vice-líderes.

A leitura foi feita pelo presidente da Casa de Leis, deputado Chicão. O deputado Iran Lima é líder do governo e a deputada Maria do Carmo é a vice-líder.

“É uma nova missão na minha vida, já fui líder da oposição. Agora volto como líder do governo. Estamos trabalhando com o governo que tem feito muitas ações por todo o Pará. Essas ações estão voltadas a um tema sempre sensível à população que é a educação. O governador, assume um novo viés no tratamento da educação”, disse.

O líder do governo ressaltou também o trabalho que o governo realiza em relação à preservação da Floresta Amazônica. “O trabalho que o Pará faz, em relação á Amazônia, tem sensibilizado não só o governo brasileiro, mas os governos de países no mundo”, pontuou, o deputado Iran Lima.

LÍDERES DE PARTIDOS

Federação PSDB/Cidadania/FED PSDB CID23-deputado Erick Monteiro

Movimento Democrático Brasileiro/MDB – deputado Zeca Pirão

Movimento Democrático Trabalhista/PDT-deputado Braz

Partido dos Trabalhadores/ PT- deputado Dirceu Tem Caten

Partido Liberal/PL- deputado coronel Neil

Partido Progressista /PP- deputado Antônio Tonheiro

Partido Social Cristão/PSC- deputado delegado Toni Cunha

Partido Social Democrático/ PSD- deputado delegado Nilton Neves

Partido Socialismo e liberdade /PSOL- deputada Lívia Duarte

Partido Socialista Brasileiro/PSB-deputado Fábio Figueiras

Partido Trabalhista Brasileiro/ PTB- deputado Bob Fllay

Podemos/PODE- deputado Torrinho Torres

Republicanos/ REPUB-deputado Josué Paiva

União Brasil/ UNIÃO- deputado Victor Dias

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)