Alepa homenageia Assembleia de Deus: e na sexta,18, Igreja reúne Helder, Bolsonaro e Edmilson

A igreja Assembleia de Deus de Belém será homenageada amanhã (14) por seus 110 anos de fundação – a data histórica já abriu os festejos apresentando em 2021 o slogan “Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo”. Na abertura oficial, no Centenário – Centro de Convenções, no próximo dia 18, data comemorativa da denominação religiosa, estarão entre as autoridades convidadas o governador Helder Barbalho e o presidente Jair Bolsonaro.

Antes, a programação nessa segunda-feira na Assembleia Legislativa voltada à origem da Igreja-Mãe ocorrerá das 9 às 10 horas, no plenário Newton Miranda. O objetivo com a solenidade é enaltecer, em reconhecimento público, a instituição religiosa por sua importância social e assistência espiritual no Estado.

O deputado Raimundo Santos (Patriota) é o autor do projeto de decreto legislativo nº 12/2014, que estabeleceu a solenidade anual para a outorga da Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren”, nomes dos missionários suecos que fundaram em Belém, no dia 11 de junho de 1911, a Assembleia de Deus, que tornou-se a maior denominação pentecostal no mundo.

Na sessão da Alepa, em geral o ponto alto é a concessão da comenda a cidadãos e representantes de entidades ou agremiações que tenham contribuído com ações e serviços para a evangelização na sociedade em atuações expressivas, mas em razão da pandemia do novo coronavírus essa parte formal sofrerá adaptação pelo segundo ano consecutivo.

Os pastores Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus no Pará, e Philipe Câmara, do Templo Central, estarão entre as personalidades presentes no evento, que outra vez contará com apresentações do coral e orquestra da Assembleia de Deus, mas representados por integrantes em menor número. O Coral de Surdos da igreja também foi confirmado.

Como em 2020, a solenidade, de cerca de 1 hora de duração, será transmitida ao vivo pela emissoras TV Alepa (canal 45.2) e TV Boas Novas (canal 4.1), além da Rádio Web Alepa (acesso pelo site www.alepa.pa.gov.br) e página no Facebook de Raimundo Santos.

Na edição comemorativa, haverá novamente público restrito e serão cumpridos os protocolos sanitários, como medição de temperatura, uso de máscaras e higienização de mãos com álcool em gel.

Recordista

A Assembleia de Deus de Belém é a instituição mais agraciada com distinções no Poder Legislativo do Pará. O detalhe: os reconhecimentos públicos ocorreram graças a proposições na Assembleia Legislativa (Alepa) de um só representante popular na Casa, o deputado Raimundo Santos, único parlamentar cristão e constituinte com mandato.

Em um período de 30 anos, foram pelo menos onze proposições formalizadas e tornadas oficiais. A primeira lei promulgada e sancionada foi a de número 5.675/‘91, por meio da qual foi criado o “Dia das Assembleias de Deus”, fixado exatamente na data de 18 de junho, data de origem da Igreja-Mãe no País e no mundo. A lei foi publicada na edição de número 27.095 do Diário Oficial do Estado (DOE), em 12 de novembro de 1991.

Veja quais foram as principais leis em vigência:

• Lei nº 5.675/91 – Dia das Assembleias de Deus

Cria o ‘‘Dia das Assembleias de Deus, fixado em 18 de junho. Lei publicada no DOE número 27.095, de 12 de novembro de 1991.

• Lei nº 7.530/11 – Dia das Assembleias de Deus – calendário oficial

Insere no Calendário Oficial de Eventos do Pará o “Dia das Assembleias de Deus. Publicada no DOE 31.938, de 16 de junho de 2011.

• Lei n° 7.529 /11 – Museu da Assembleia de Deus vira patrimônio

Declara o Museu da Assembleia de Deus como Patrimônio Histórico Paraense. Lei publicada no DOE 31.938, de 16 de junho de 2011.

• Lei n° 7.633/12 – Dia da Assembleia de Deus também ganha título

Declara e reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Pará o ‘‘Dia das Assembleias de Deus’’. Publicação no DOE 32.173, de 6 de junho de 2012.

• Decreto Legislativo nº 12/2014 – Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren

Estabelece a realização de sessão solene, anualmente, em homenagem ao aniversário de fundação das Assembleias de Deus, e institui, no âmbito da Assembleia Legislativa, a medalha do mérito evangélico ‘‘Daniel Berg e Gunnar Vingren’’

• Lei nº 8.282/ 15 – Centro de Convenções Centenário é Utilidade Pública

Declara de Utilidade Pública para o Estado do Pará o “Centro de Convenções Centenário”, publicada no DOE nº 32.934, de 23 de julho de 2015.

• Lei nº 8.281/ 15 – Museu da Assembleia de Deus também é UP

Declara de Utilidade Pública para o Estado do Pará o “Museu Nacional da Assembleia de Deus – MNAD”. Publicação no DOE 32.934, de 23 de julho de 2015.

• Lei n º 8.275/15 – DEJOBE ganha reconhecimento

Declara de Utilidade Pública para o Estado do Pará o “Desafio Jovem de Belém – DEJOBE”. Publicada no DOE 32.934, de 23 de julho de 2015.

• Lei n° 8.241/ 15 – SETAD é contemplado

Declara de Utilidade Pública para o Estado do Pará o “Seminário Teológico das Assembleias de Deus – SETAD”. PUBLICADA no DOE 32.932, de 21 de julho de 2015.

• Lei nº 8.513/17 – Assembleia de Deus Igreja Centenária

Declara a Assembleia de Deus, instituição centenária fundada em Belém, capital paraense, no dia 18 de junho de 1911, como Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Estado.

• Lei n° 8.628/18 – Encenação é Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico

Declara a encenação da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren para fundarem a Assembleia de Deus – Igreja Mãe, em Belém do Pará”, como Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Estado do Pará.

Fonte: Ver–o-fato/Foto: Divulgação