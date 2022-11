Alepa homenageia Igreja Batista Missionária da Amazônia por seus 50 anos de ação

O ano era 1972. O pastor Elias Brito Sobrinho, pastor titular da primeira Igreja Batista de Brasília, veio a Belém organizar um grupo de irmãos como Igreja autônoma. Dava-se início a “Congregação Batista de São Brás”. Em novembro do mesmo ano aconteceu um concílio de pastores para dar cobertura legal ao ato constitutivo. Nascia, então, a história da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA, que neste ano, comemora seus 50 anos no Pará.

A data foi lembrada na manhã desta quinta-feira (24), em uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A solenidade atendeu requerimento do deputado Martinho Carmona e deu início com a apresentação do Coral da Igreja louvando a Deus. O deputado Eraldo Pimenta conduziu os trabalhos e parabenizou a passagem do aniversário da IBMA. “A Igreja Batista Missionária da Amazônia tem compromisso em tudo que faz. Gratidão define o que vocês realizam em beneficio as pessoas. Pregam a palavra de Deus, ajudam a salvar vidas”, afirmou.

Flávio Carvalho, pastor presidente da IBMA, está há dez meses à frente dos trabalhos da instituição religiosa. Para ele, é uma satisfação fazer parte dos 50 anos da igreja. “Esse momento é de felicidade, histórico e esperado por todos da nossa igreja. Sua história é abrangente, vivemos o evangelho de Cristo. Queremos contribuir mais com o evangelho, com os princípios bíblicos para a restauração e a transformação da nossa sociedade como um todo”, disse. Ele conta de um momento muito especial vivido dentro da igreja. “A gente tem muitos momentos para relembrar, faço parte da igreja há 29 anos, cheguei com 23, ali casei e é o local onde meus filhos foram apresentados a Deus. É um lugar de maturidade, de crescimento para mim. Muito obrigado à Alepa pela homenagem”, acrescentou.

Após a fala do pastor, o ministro de louvor, Jair Oliveira, ministrou a canção Majestade Santa.

“Estou há 46 anos na IBMA, estive como pastor presidente há 32 anos. Somos obreiros de uma causa, e ela só tem valor se tiver a benção de Deus no meio de nós. A igreja não é apenas pregar o evangelho, ela dá suporte a muitas pessoas. Nossa igreja vive os fundamentos da igreja de Cristo, nossa estrutura é baseada na Bíblia, mas, infelizmente, a sociedade se encontra confusa, vive-se muito o imediato. É uma honra estar aqui, são 50 anos de uma linda história, obrigado Deus “, disse José Raimundo Monteiro, pastor emérito da IBMA.

Fábia Mussi de Oliveira, promotora de justiça da Infância e Juventude de Ananindeua, integrante da IBMA, comentou um pouco do trabalho social que ela ajuda a fazer dentro da igreja. “Quando cheguei para a IBMA, minha conversão é bem recente, observei que no entorno da igreja há uma alta vulnerabilidade social. É necessário um trabalho de resgate, de dignidade, de humanidade e, nós fazemos isso e levamos o mais importante: a palavra de Deus”.

PRIMEIRO PASTOR E DIÁCONOS

Em fevereiro de 1973, a Igreja convidou o pastor Rosivaldo de Araújo, que estava à frente de uma Igreja Batista Largo da Paz em Recife – Pernambuco. Foi um período de crescimento para a igreja, passando de 40 para 200 membros. Em março de 1974 foram separados os primeiros diáconos: Gidalfo Sales Figueira e Sinval Gusmão Figueira. Hoje a IBMA conta com 1.500 membros. Está localizada na Travessa Deodoro de Mendonça nº 385, bairro de São Brás, Belém/PA.

