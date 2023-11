Alepa inicia nova fase de modernização administrativa e conservação de documentos do legislativo

Representantes de todos os departamentos da Assembleia Legislativa do Pará – Alepa participaram, nesta segunda-feira, 13, de uma reunião de gestão e alinhamento de demandas para a modernização administrativa da Casa de Leis. A convocação foi feita pelo gabinete da Presidência, liderada pelo deputado Chicão (MDB).

A digitalização de todos os documentos da Alepa integra o plano de ações da presidência da Casa, que envolve, dentre diversas outras iniciativas, mais rapidez no trânsito dos documentos, conservação de documentos do legislativo paraense e evitará, ainda, o desperdício de papel.

“Acredito que a nossa sociedade passa por um momento de atualização, de avanços, e já estamos trabalhando, há algum tempo, na modernização do Legislativo. Todos os projetos de lei e suas tramitações podem ser acessados online, por exemplo. Então essa é mais uma fase desse trabalho que contribui com a preservação da memória do Legislativo e com a agilidade dos processos dessa Casa”, pontua Chicão.

Na ocasião, a Montreal, vencedora do processo licitatório para a realização deste trabalho, foi apresentada. A empresa atua com a área de tecnologia da informação há 35 anos no Pará, e possui matriz em outros seis estados brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Participaram representantes de todas as diretorias e chefes de divisão da Alepa. O trabalho será iniciado pelo Departamento de Memorial da Casa de Leis.

Imagem: Balthazar Costa (AID/Alepa)