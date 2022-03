Alepa instala comissão para averiguar incêndio na Imerys RCC em Barcarena

Foi instalada, ontem, quarta-feira, 09, na Assembleia Legislativa, uma Comissão Temporária de Estudos e Acompanhamento que vai procurar esclarecer o que levou ao incêndio em um depósito de produtos químicos da empresa Imerys Rio Capim Caulim S/A, ocorrido no início de dezembro do ano passado. Oficialmente, a Comissão foi instalada após a leitura formal do Ato de Constituição da Comissão, o primeiro ato de 2022, com a nomeação dos membros, feita pelo deputado Carlos Bordalo (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor, na presença da deputada Marinor Brito (PSOL), presidente da Comissão de Cultura do Poder Legislativo Estadual, ambos formuladores do pedido de instalação. Compõem ainda a Comissão os deputados Jaques Neves, presidente da Comissão de Saúde; Ana Cunha, presidente da Comissão de Defesa da Primeira Infância, Criança e Adolescente; e Dr. Galileu. Esses parlamentares são médicos.



A criação da Comissão foi uma formulação aprovada em plenário da Alepa, antes do fim do ano legislativo de 2021, após a diligência com vistoria no galpão e outras dependências da empresa, onde ocorreu o incidente causador do dano ambiental; uma reunião com moradores da imediação, e com o prefeito Renato Ogawa, de Barcarena, secretários e vereadores da cidade.



Depois da visita, um relatório foi produzido e divulgado. Nele, os parlamentares caracterizaram o município de Barcarena em “Estado de Exceção Ambiental”, devido à constância de eventos causadores de danos ambientais. O incêndio na Imerys RCC seria o 13.º dano ambiental produzido somente pela empresa, ao longo de seus 25 anos de instalação, e o 25.º grande evento gerador de dano ambiental e violação de direitos humanos em Barcarena.



Durante a instalação da Comissão, os parlamentares ouviram quatro moradores de Barcarena, líderes comunitários e testemunhas do acidente, em análise para a posterior formulação do plano de trabalho do grupo, que terá 120 dias para a geração de um relatório com suas convicções, proposições e pedidos de providências concretas podendo ainda ser prorrogado por mais 120 dias no caso de necessidade.



Nos depoimentos, os deputados procuraram retornar ao dia do ocorrido nas dependências da Imerys, levantando detalhes que possam agregar ao material já apurado em Comissões de Parlamentares de Inquérito, de Estudos, e de visitas em Barcarena devido a outros episódios com impactos ambientais graves ocorridos nas dependências das empresas ali instaladas,principalmente nas dependências das empresas Vale, Imerys, e Albrás.



“Diante do que foi informado por vocês, lideranças e vítimas desta situação, e do que já temos acumulado, vamos elaborar o plano de trabalho para cumprir a nossa função e trabalhar dentro das nossas possibilidades”, afirmou Bordalo.



A Comissão constituída vai avaliar a extensão dos impactos, danos e riscos à população local e ao meio-ambiente, provocados pelo incêndio no depósito de produtos químicos da empresa Imerys Rio Capim Caulim S/A.



