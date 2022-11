Alepa instala nesta terça Comissão para investigar transporte no Marajó

O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Carlos Bordalo (PT), instalou nesta terça-feira (22) a Comissão Temporária Interna, de Estudo e Acompanhamento da qualidade, da segurança e da fiscalização do transporte fluvial de passageiros no Pará. A criação da Comissão ocorreu após o naufrágio da lancha Dona Lourdes 2, que em setembro saiu do Marajó e afundou em frente à Ilha de Cotijuba deixando 23 mortos.

A instalação foi no plenário Newton Miranda, após sessão ordinária na Casa Legislativa. De autoria do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor (CDHDC) da Alepa, a instalação teve a apresentação do plano de trabalho da Comissão de Estudo, serão apresentadas as datas das oitivas.

A composição ficou com o deputado Bordalo como membro nato e os deputados titulares: Martinho Carmona (MDB), Gustavo Sefer (PSD), Alex Santiago (PP) e Ana Cunha (PSDB), a previsão é que seja publicado nesta terça (22) os nomes dos candidatos no Diário Oficial.

A Comissão de Estudo, que terá duração de 120 dias de trabalho, também busca avaliar os problemas das embarcações clandestinas sucateadas que trafegam nos rios paraenses, as quais colocam em risco a vida de centenas de pessoas.

Naufrágio

Segundo a Marinha do Brasil, a lancha, que estava em condições irregulares, saiu de um porto clandestino no município de Cachoeira do Arari no arquipélago do Marajó com destino a Belém. Estima-se que a embarcação, batizada de Dona Lourdes 2, transportava pelo menos 85 pessoas incluindo crianças e idosos.

Na época, Bordalo, declarou que o naufrágio revela a ponta do iceberg de problemas estruturais no Marajó e em todas as regiões que precisam desse tipo de transporte de passageiros e era necessário um balanço estrutural da situação. Além disso, a Comissão de Estudo poderia dar uma resposta para ajudar a melhorar o padrão do transporte fluvial no Pará.

De acordo com a Marinha do Brasil, até o primeiro semestre de 2022, foram registrados pelo menos 60 problemas com embarcações, assim distribuídos: naufrágios (24); acidentes com pessoas em geral a bordo (4); encalhes (7); incêndios (4); deriva da embarcação (4); abalroamento (11); colisão (1) e quedas de pessoas na água (5).

