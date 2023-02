Alepa lança aplicativo para acompanhar processo legislativo

Agilidade e praticidade são pontos fundamentais na informatização de uma Casa de Leis. Diante da responsabilidade e da necessidade de uma informação mais ampla, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) segue inovando seus trabalhos para melhor atender a população do Pará, com o lançamento de um aplicativo para dispositivos móveis, capaz de acompanhar todas as etapas do Processo Legislativo.

O lançamento será nas próximas semanas, e faz parte de um projeto maior que está em fase de implantação na Alepa, chamado Apollo WEB, que irá modernizar a gestão e dar mais transparência às informações sobre o Legislativo Paraense.

A Alepa, presidida pelo deputado Chicão, tem comprometimento com a modernização e tem investido na área da informação, tornando a Casa mais qualificada no que se refere à estrutura de trabalho, aos seus servidores e, principalmente, ao acesso às informações para o público em geral.

O sistema é composto por seis módulos, sendo: Diário Oficial Digital; Acompanhamento dos processos legislativos, via aplicativo; Controle dos contratos administrativos; Controle de obras; Orçamento de obras e Acompanhamento orçamentário e financeiro integrado ao Sistema Financeiro do Estado do Pará (SIAFE-PA).

Destes seis, o Acompanhamento dos processos legislativos, via aplicativo, ainda será lançado. Ele é um aplicativo desenvolvido para a Alepa. Pode-se consultar as proposições que estão tramitando na casa. “As pessoas vão selecionar alguns campos que servem para filtros e chegarão facilmente ao resultado com informações sobre referências, tramitação, votação nas comissões e anexos”, disse Emerson Gomes, analista de sistema.

Todos os processos legislativos serão acompanhados pelo aplicativo da Alepa, de forma mais rápida e precisa.

O sistema é 100% WEB e conta também com a versão em aplicativo funcionando para IOS e Android. Uma das grandes vantagens do Apollo WEB é que os dados são alimentados em suas origens, tornando a informação mais rápida e precisa. A empresa Quarter Tecnologia é paraense e a responsável por todo o desenvolvimento do produto.

“Ao longo dessa gestão, nossa ideia sempre foi melhorar a condição de trabalho do servidor e, claro, tudo que seja transparente para população deste Estado”, disse o presidente da Alepa, deputado Chicão.

Imagem: Guilherme Thorres (AID/Alepa)