Alepa leva qualificação profissional a servidores públicos da Região Sudeste

Karoline Silva, Manauara de 28 anos , moradora de Parauapebas há 14 anos vai realizar um sonho. Ela conta que para ser aprovada no curso de ‘Tecnologia em Gestão Pública’, precisou acordar um pouco mais cedo que o normal.

“Eu começava a estudar às 5 horas e parava a 7 horas. Tenho um sonho, fazer uma graduação e essa é uma oportunidade. Passei no processo legislativo, fiz a prova com o tema mulheres na política e eu alcancei a pontuação para poder cursar gestão pública”, disse. Karoline Silva fala também do que espera do curso. “Estou na expectativa do meu primeiro diploma superior. Sou muuuito grata por esse momento. Trabalhar é depois ter que fazer outros serviços não e fácil, mas fiz questão de agarrar essa oportunidade. Estudar abre novos horizontes. Deixei de dormir um pouco mais, mas sei que já está valendo a pena. Depois que me formar ireis atuar na minha área. Só tenha a agradecer a Escola Superior do Legislativo e Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Parauapebas”, completou.

Luan Maicon Santos, 21 anos, tem aproximadamente 3 anos de serviço público na Câmara Municipal de Parauapebas. O servidor público fala que se interessou pelo curso assim que soube do comunicado em seu departamento de trabalho. “Soube por meio de um memorando que haveria uma chance de eu ter uma graduação. Me interessei logo e hoje estou ingressando num curso superior. Terei uma carreira profissional, é uma oportunidade única. A gente fez uma redação, peguei vários modelos de redação e estudei. É um privilégio estudar. Gratidão é a minha palavra à Escola Superior da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e a Escola do Legislativo Municipal de Parauapebas”, frisou.

“Acredito que é um marco na minha vida. Gestão Pública é servir. Eu sou servidor e é gratificante para mim iniciar esse curso. Passei entre os 10 primeiros colocados, terei um aproveitamento gigantesco e até o final “, disse John Kennedy Xavier que conta também como fez para ingressar no primeiro curso de ‘Tecnologia em Gestão Pública’, ofertado pela Escola Superior da Alepa, em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Parauapebas. “Foi e é um desafio, trabalho bastante, hoje precisei realizar umas demandas na Zona Rural. Busco aperfeiçoamento profissional e não me preparei muito como uns colegas. Eu procuro me atualizar em vários assuntos e, quando vi o tema da redação voltado para a mulher na política, consegui uma boa pontuação”, relata o servidor público de 28 anos, nascido em Novo Repartimento.

TECNOLOGIA E GESTÃO

O curso de ‘Tecnologia em Gestão Pública’ tem suas ementas voltadas para o Legislativo. O ensino médio completo é primordial para ingressar no curso superior, uma prerrogativa da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB. A graduação da Escola do Legislativo terá todas as disciplinas obrigatórias nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de gestão pública. A aula inaugural terá a presença do deputado Braz e da diretora da Escola Superior do Legislativo, Betânia Fidalgo. O curso terá duração de quatro semestres.

ESCOLA DO LEGISLATIVO

A Escola Superior do Legislativo da Assembleia Legislativa do Pará tem por objetivo contribuir para a formação técnica e política de agentes públicos e da sociedade em geral. A instituição educacional tem ações voltadas para deputados, vereadores, servidores da Alepa, de câmaras municipais do Pará. A Escola Superior do Legislativo tem a missão de construir e difundir a educação legislativa.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)