Alepa participa de ato de assinatura de Protocolo de Intenções

O presidente do Parlamento Estadual, deputado Chicão, acompanhado do deputado Fábio Figueiras, participou na manhã desta quarta-feira (9) com representantes do Sebrae no Pará e do Primeiro Comando Aéreo Norte (I COMAR) do ato de assinatura do Protocolo de Intenções que tem o objetivo capacitar os profissionais que vão para para a reserva na corporação. O evento ocorreu na sede do Sebrae, em Belém.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, disse que ” prestigiar o convênio de duas entidades de grande relevância para o Estado é imprescindível. Os cursos são de empreendedorismo e nós devemos dar ferramentas para que as pessoas busquem meios de sustentação. Esse é um dos principais papéis do Sebrae”, afirmou.

“O Sebrae abre a oportunidade da apresentação da reativação do Comando Aéreo do Norte, que, tem a missão de representar o Comando da Aeronáutica no Estado do Pará e supervisionar todas as atividades da Aeronáutica em Belém. Com isso, o Pará volta a ter uma autoridade da Aeronáutica que possa fazer a ponte dos entes estaduais e municipais com o governo federal”, disse o Major-Brigadeiro do Aereo Norte, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, Comandante do Comando Aéreo Norte (I COMAR). “Além disso, assinamos também um Protocolo de Intenções para que o Sebrae consiga dar apoio às pessoas que passam para a reserva e que queiram realizar uma outra atividade civil, num momento em que a economia necessita se reerguer. O Sebrae entrará com várias oficinas para preparar a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Todos devem trabalhar em prol do desenvolvimento da sociedade “, avaliou o Comandante do Comando Aéreo Norte (I COMAR).

Foto: Guilherme Thorres (AID/Alepa)

“O Poder Legislativo tem sido um grande parceiro do Sebrae e não poderíamos deixar de fora essa entidade que tem trabalhado pelo Pará”, avaliou o diretor-superintendente do Sebrae, Rubens Magno.

Com a parceria entre as duas instituições, será ofertada uma “trilha de aprendizado”, que inclui oportunidades de acesso às informações relativas aos aspectos da cultura empreendedora; modelo de negócios e planejamento; finanças e gestão de pequenos negócios.

Também participaram do evento o Coronel Mendes (Subcomandante I COMAR), Coronel Mendes R1 (Chefe de Assessoria de Relações Institucionais), Tenente Coronel Marçal (Subcomandante da Base Aérea de Belém), Tenente Coronel Freitas (Subcomandante da ALA 9), Mara Lúcia Barbalho (Presidente do TCM/PA).

Experiência anterior

O Sebrae já firmou outra parceria para fomentar o empreendedorismo no ambiente das Forças Armadas do Brasil, há dois anos. Entre os dias 22 de outubro e 9 de novembro de 2019, foram realizadas seis capacitações para uma turma de 30 militares participantes do Programa de Preparação para a Reserva e Aposentadoria do Exército Brasileiro (PRREB).

Por Andrea Santos – AID Comunicação Social