Alepa presta homenagem à Assembleia de Deus pelos 110 anos de fundação

Em Sessão Solene tradicional, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) fará homenagem à Assembleia de Deus de Belém, que chega à marca histórica de 110 anos de fundação, apresentando em 2021 o slogan “Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo”.

A programação no Parlamento voltada à Igreja-Mãe será realizada na próxima segunda-feira (14/06), das 9 às 10 horas, no plenário Newton Miranda. O objetivo com a solenidade é enaltecer, em reconhecimento público, a instituição religiosa por sua importância social e assistência espiritual no Estado.

O deputado Raimundo Santos (Patriota) é o autor do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2014, que estabeleceu a solenidade anual para a outorga da Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren”, nomes dos missionários suecos que fundaram em Belém, no dia 18 de junho de 1911, a Assembleia de Deus, que tornou-se a maior denominação pentecostal no mundo.

Para o parlamentar que é evangélico e membro da denominação religiosa, a homenagem é um reconhecimento importante para a comunidade evangélica e para a sociedade paraense.

“Esse reconhecimento público não é meu em particular, mas do Poder Legislativo que representa a sociedade, portanto é uma distinção muito especial da população do Pará”, evidenciou.

“A Assembleia de Deus tem uma importância imensurável para o estado nos aspectos social e espiritual – trata-se de um fato incontestável e reconhecido amplamente. Ao longo dos 110 anos de existência, ela vem desenvolvendo inúmeras iniciativas e ações especiais e, mais que isso, providenciais, como nesses tempos difíceis de pandemia”, completou.

Homenagem

Durante a solenidade, o ponto alto é basicamente a concessão da comenda a cidadãos e representantes de entidades ou agremiações que tenham contribuído com ações e serviços para a evangelização na sociedade em atuações expressivas, contudo, em razão da pandemia do novo coronavírus essa parte formal será adiada pelo segundo ano consecutivo.

Os pastores Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus no Pará, e Philipe Câmara, do Templo Central, estarão entre as personalidades presentes no evento, que mais uma vez contará com apresentações do coral e orquestra da Assembleia de Deus, mas representados por integrantes em menor número. O Coral de Surdos da igreja também está confirmado.

História

No início do século XX, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, receberam em profecia a ordem de que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Ao pesquisarem num mapa, descobriram que era um local distante, localizado na Amazônia. Sem dinheiro e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo a capital paraense.

Os missionários desembarcaram em Belém, no dia 19 de novembro de 1910. Aqui conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam sua casa para realizar as primeiras reuniões pentecostais. E foi em uma dessas reuniões que Celina de Albuquerque, recebeu o Batismo no Espírito Santo, a primeira pessoa brasileira a vivenciar a experiência sobrenatural de falar em outras línguas.

Depois de muitos encontros, finalmente, no dia 18 de junho de 1911, os dois suecos fundaram em Belém a Missão da Fé Apostólica, que sete anos depois foi registrada como Assembleia de Deus.

Medidas

Na edição comemorativa, haverá novamente público restrito e serão cumpridos os protocolos sanitários, como medição de temperatura, uso de máscaras e higienização de mãos com álcool em gel.

Serviço

Data: segunda-feira, 14 de junho

Horário: a partir das 9 horas

Local: Plenário Newton Miranda (Assembleia Legislativa do Pará) – Rua do Aveiro,130 – Praça Dom Pedro II – Bairro Cidade Velha.

Transmissão

A solenidade será exibida ao vivo pela TV Alepa (canal 45.2) e Rádio Web Alepa , pelo portal www.alepa.pa.gov.br . A TV Boas Novas (canal 4.1), rede de comunicação oficial da igreja e a página no Facebook do deputado Raimundo Santos, também vão realizar a transmissão.

Por Mara Barcellos – AID – Comunicação Social

Fonte: Alepa