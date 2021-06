Alepa presta homenagem aos 130 anos do Ministério Público do Estado do Pará

Em homenagem aos 130 anos do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realizou uma Sessão Solene na manhã desta sexta-feira (25), no plenário Newton Miranda. A solenidade atende requerimento do presidente da Casa, deputado Chicão, e do Ouvidor-geral da Alepa, deputado Raimundo Santos.

O Ministério Público é uma entidade do sistema de justiça presente em todas as regiões do Pará, atua na defesa dos interesses sociais e indisponíveis, como o direito à vida, saúde, moradia, liberdade, educação, trabalho, cidadania, dentre outros. A instituição paraense surgiu menos de dois anos após a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889. A entidade passou a fazer parte da Administração Direta do Estado do Pará em 17 de setembro de 1965, sendo regido pela Lei 3.346, conhecida como 1° Lei do Ministério Público.

Antes do Império, não existia no Brasil-Colônia uma instituição com as mesmas características do modelo atual do Ministério Público. O surgimento do Ministério Público no Pará remete ao século 18, época em que ocupantes dos cargos de procurador da Coroa e da soberania nacional e promotores de justiça tinham, entre suas competências, a atribuição de intervir na acusação de crimes e nas causas em que havia interesse do Estado.

A estrutura inicial sofreu alterações em 1969. Já em 1982, foi sancionada pelo então governador Alacid Nunes, a Lei Complementar 001/82 – Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. A nova legislação garantiu plena autonomia ao Órgão, criando estrutura e funções até então inexistentes, além da Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria Geral da Instituição, os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça, e Órgãos auxiliares como a Secretaria Geral, os Estagiários e a Comissão de Concurso, eliminando dos quadros da Instituição figuras e funções não previstas na Lei Complementar, como Procurador-Geral do Estado, os Subprocuradores-Gerais e os Adjuntos de Promotor Público, sendo que estes últimos, embora nomeados, poderiam ser pessoas leigas.

Foto: Balthazar Costa (AID/Alepa)

A Lei Complementar nº 057, de 6 de julho de 2006, Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

A Sessão foi iniciada pelo chefe do Legislativo, deputado Chicão. “O Ministério Público do Estado do Pará é uma instituição permanente, indispensável à função jurisdicional do Estado sobre o ciclo da legitimidade democrática, com garantias e meios necessários. Cumpre seu trabalho na defesa jurídica e interesses sociais da população. Justa homenagem a um órgão que tem uma história de atuação em defesa da comunidade”, afirmou ele.

Presidente da Alepa, deputado ChicãoFoto: Balthazar Costa (AID/Alepa)

Em seguida, o chefe do Poder Legislativo passou a presidência dos trabalhos para César Mattar Jr, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). “Hoje, a Alepa se sentiu honrada em homenagear o Ministério Público do Estado do Pará (MMPA), porque foi o Poder Legislativo do Pará que criou a instituição na primeira Constituição Republicana, em 1891. De lá para cá, o órgão cresceu, não apenas em importância para a sociedade, mas em garantias para a própria democracia”, disse o deputado Raimundo Santos.

A deputada professora Nilse Pinheiro disse que o tributo é merecido. “Justa e reconhecida homenagem, já que o Ministério Público do Estado do Pará tem fator essencial na soberania popular. Digo isso porque tenho feito um trabalho em vários lugares deste Estado e tenho apoio do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que é um órgão fiscalizador. Participar desta homenagem é uma honra”, relatou.

Secretário Jarbas VasconcelosFoto: Balthazar Costa (AID/Alepa)

Representando o governo do Estado, Jarbas Vasconcelos, titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (SEAP), falou que “Quero dizer que o governo do Pará sabe e reconhece o papel do Ministério Público, sabe dos valores que se assentam a longa história da corporação. Não podemos olhar nenhum dos direitos fundamentais da nossa Constituição sem ver o Ministério Público olhando para a saúde e o direito do consumidor”, afirmou.

Procurador Cesar Bechara MatarFoto: Balthazar Costa (AID/Alepa)

Para o Procurador Geral Cesar Bechara Mattar Jr, “o Parlamento criou a instituição há 130 anos. A entidade é parte de um contexto que deve dialogar, e o maior foro para a discussão dos grandes problemas que afligem o Estado é o Parlamento. Uma honra fazer parte desse momento”, disse.

Foto: Balthazar Costa (AID/Alepa)

A sessão contou também com a presença dos parlamentares Ana Cunha e Ozório Juvenil, e das autoridades convidadas Jorge Luiz O’ de Almeida, Chefe do Estado Maior do Comando Militar do Norte, representando o Comandante Militar do Norte, General de Exército, Sérgio Negraes; Dra. Mara Lúcia Barbalho, Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM); Dr. Manoel Victor Murrieta, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público do Estado do Pará, além de demais autoridades do Pará.

Foto: Balthazar Costa (AID/Alepa)

Ao final da solenidade, César Bechara Mattar Jr foi homenageado com um Diploma de Homenagem Especial pela Reunião Solene.

Por Andrea Santos – AID Comunicação Social

Reporte: Junior Campos