Alepa presta homenagem pelo 167º ano da Beneficente Portuguesa

Os 167 anos de fundação da Associação Portuguesa de Beneficência, mantenedora do Hospital Beneficência Portuguesa, foram comemorados em Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Pará – Alepa, ontem, quarta-feira, 27, proposta pelo deputado Dr Jaques Neves. A Associação Benemérita Sociedade Portuguesa atualmente administra o hospital D. Luiz I, localizado no bairro do Umarizal, em Belém, em prédio histórico inaugurado em 29 de abril de 1877.

Jaques Neves destacou a importância do reconhecimento pelos serviços de saúde prestados pelo hospital à sociedade paraense.



“A Alepa é uma Casa democrática e nós não poderíamos deixar de passar em branco esse momento. Comemorar mais um ano de vida e os 167 anos de relevantes serviços prestados à sociedade paraense é a demonstração do nosso reconhecimento. E agora com novo hospital, será o maior complexo filantrópico de cuidados do nosso povo aqui no norte do país e isso precisa ser registrado e também ser incentivado”, ressaltou.



Ao longo de seus anos de história, a Beneficente Portuguesa de Belém aliou tradição à atualização constante. Hoje o Hospital D. Luiz I ocupa lugar de destaque entre os grandes hospitais do Pará e do Brasil e futuramente, também contará com o novo Hospital São João de Deus.

O diretor-presidente da Beneficente Portuguesa, Dr Alírio Gonçalves, enfatizou o crescimento do hospital em Belém e o compromisso de qualidade no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



“Boa parte dos nossos esforços está voltado para os beneficiários do SUS, sendo importante frisar que esse cidadão recebe a mesma atenção do paciente particular, tendo acesso aos mesmos médicos e serviços, o que representa o caráter humanitário durante esses anos. O Hospital D. Luiz I conta com mais de 200 leitos e 60% é dedicados aos pacientes do SUS”, observou.

“Atualmente a Beneficente Portuguesa possui 250 leitos e dentro de 12 meses terá 560 leitos e será o maior hospital filantrópico da região norte, com a inauguração do hospital João de Deus, que ao se juntar ao hospital Dom Luiz I, estará em condições de igualdade entre os maiores do Brasil. Este novo empreendimento possui área de 40 mil metros quadrados, construída com três blocos”, completou Alírio.



Para Luiz Otávio Monteiro, que representou na ocasião o Consulado de Portugal, a instituição de saúde é um orgulho para a comunidade luso-brasileira.

“A Beneficente é, sem dúvida, motivo de orgulho para o Pará e Portugal. Se no passado representou essencialmente a solidariedade e ajuda entre os portugueses, hoje, representa uma grande instituição com responsabilidade social no estado e responde com grande qualidade e serviços à todos que a ela recorre”, disse.



Na visão de Carla Fernandes, diretora técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), que esteve representando o secretário Rômulo Rodovalho, a missão do hospital é um desafio igualmente a do Estado em prestar serviços de saúde de qualidade à sociedade paraense.

“A missão do hospital se confunde com a nossa que é prestar assistência de qualidade à saúde, com técnica, clínica e humana no estado, promovendo ações filantrópicas no Pará. Esse é um desafio diário de levar saúde de qualidade, sabendo que essa missão não é fácil, mas essa gestão se faz presente, porque sabe da importância desses serviços e da instituição para estado”, concluiu.

Durante a solenidade, houve homenagem concedida pelo deputado Dr Jaques Neves ao diretor- presidente Alírio Gonçalves, com a entrega de certificado de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na área da saúde. O parlamentar também recebeu uma medalha comemorativa alusiva ao aniversário da Beneficente Portuguesa.



Também estiveram presentes na solenidade o presidente da Assembleia Geral da Sociedade Benemérita Sociedade Portuguesa, Victor Mateus; presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Benemérita, Dr Antônio Lopes, Dr Fernando Oliveira, do Conjove, entre outros.

Imagens: Ozéas Santos (AID/Alepa)