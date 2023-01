Alepa reafirma parceria com Hemopa e realizará novas campanhas de doação de sangue

Em 2022, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), por meio do Departamento de Bem-Estar Social da Alepa (DBES-Alepa), consolidou uma parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) que busca aumentar o estoque de sangue no Estado. O Poder Legislativo contribuiu significativamente com a missão institucional de garantir o atendimento da demanda transfusional do Estado. A ação do DBES faz parte de um plano de trabalho que contribui com campanhas de conscientização de saúde junto aos servidores do Legislativo Estadual.

Segundo o Hemopa, a ação do Poder Legislativo colaborou para a manutenção do estoque de sangue e possibilitou aos inúmeros pacientes atendidos pela instituição a chance de vida e saúde. Na campanha realizada no mês de maio de 2022, foram coletadas 47 bolsas de sangue, que ajudaram 188 pessoas. Em 2023, o DBES realizará duas novas campanhas de doação de sangue: uma no primeiro semestre e outra no segundo.

Para a diretora do DBES, a psicóloga Karla Lobato, campanhas como essas têm impacto elevado na vida das pessoas que necessitam de sangue. “É muito bom saber que ações como a nossa ajudam de forma direta a vida de muita gente. Tivemos a oportunidade de fazer com que pessoas estivessem mais chances à vida. Vamos iniciar nossa terceira campanha de doação de sangue, a principio, uma idealizada para junho e a outra para o segundo semestre deste ano. Tenho certeza que, mais uma vez, vamos ajudar a salvar vidas”, disse.

Doar sangue é um gesto de solidariedade, compromisso social e amor, capaz de alcançar muitas vidas. A enfermeira Marluce Ramos exalta a importância de doar sangue e de realizar o trabalho de conscientização dentro da Alepa. “Cada vez que você realiza uma doação de sangue, você salva no mínimo quatro vidas e nesse momento de pós pandemia, o estoque de sangue é muito baixo nos hemocentros de todo o Brasil. As pessoas devem adotar o ato de doar, o ato de solidariedade. O Hemopa é responsável pelo fornecimento de todos os hospitais públicos de Belém e Região Metropolitana, a demanda é muito grande. Vamos conscientizar e sensibilizar os funcionários da Alepa para que possam ser doadores”, disse Marluce.

Para os preparativos que antecedem a campanha, equipes de saúde do DBES estarão realizando reuniões em diversos setores da Casa. Haverá um pré-cadastro de doadores, onde haverá informações sobre o servidor que é doador de sangue. Os servidores que tenham qualquer dúvida sobre doação de sangue, a equipe multiprofissional do Departamento de Bem-Estar Social da Alepa está com orientações no próprio departamento.

CRITÉRIOS

Para doar, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento de identificação oficial original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho). Ter uma boa alimentação no dia que antecede a coleta. Não pode doar sangue em jejum. Outro critério, é que o doador tenha dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação de sangue. Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação e ter um intervalo ente doações de dois meses para homens e três meses para mulheres. Quem teve Covid-19 também pode doar, só precisa esperar 10 dias após a recuperação completa. Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, mas é necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac e sete dias para quem recebeu outras vacinas.

LOCAIS DE DOAÇÕES

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Posto de coleta do Castanheira – Rodovia BB-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Posto de coleta do Shopping Pátio Belém – Travessa Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos – Estação Cidadania, 1º Piso do Pátio Belém.

Imagem: Baltazar Costa (AID/Alepa)