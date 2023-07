Alepa realiza casamento coletivo em Santarém

A Assembleia Legislativa do Pará é parceira no projeto Nossa Gente Pará, que realizou no final de semana passado, um casamento coletivo, em Santarém, no oeste do Pará, com apoio da deputada Maria do Carmo. Sessenta casais puderam oficializar as uniões. Todos vivem em situação de vulnerabilidade, e nao tinham condições de arcar com as taxas necessárias para a habilitação do casamento.

Com o projeto, eles puderam ao “enfim, casados”, sem custo nenhum, destacou Márcio Sousa, Coordenador Geral do Centro de Atendimento ao Cidadão.

“O casamento coletivo gratuito é uma alternativa que permite compartilhar a felicidade com toda a comunidade”, comemorou a deputada Maria do Carmo.

A celebração foi realizada pela Juiza de Paz Zulma Rebelo, com a presença de Maria Clara Alho Imbiriba, Oficial do Registro Civil do Cartório do 3° Ofício; Márcio Sousa, Coordenador Geral do Centro de Atendimento ao Cidadão e da Dra. Yvy Neves, do Setor de Casamento do CAC Jurídico da Alepa.

Imagens: AID/Alepa/Divulgação