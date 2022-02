Alepa realiza primeira sessão legislativa de 2022 sem pauta, cumprindo o regimento

Aconteceu, nesta terça-feira, 08, a 1ª sessão do quarto ano legislativo, oportunidade em que os deputados apenas usaram a tribuna de honra do plenário Newton Miranda, por determinação regimental, para fazerem discursos ressaltando a significação da importância política deste período, por ser um ano eleitoral, e para apresentar requerimentos, moções e Projetos de Lei. A partir da 2ª Sessão Legislativa, na próxima terça-feira (15), os parlamentares retomam a votação de projetos.



O deputado Chicão (MDB), presidente do Poder Legislativo, convocou a próxima sessão e comunicou sua intenção de reunir com os líderes de bancadas partidárias e dos demais parlamentares para definir o calendário legislativo deste ano, considerando fatores conjunturais e sanitários, como a situação da Pandemia, com a nova variante; o calendário e a situação eleitoral; a realização do carnaval e, ainda, a conveniência para a continuação deste ano do processo de interiorização do parlamento, aos moldes do que foi realizado durante o ano de 2021. “Calendário este que será submetido a votação em plenário”, fundamentou o deputado.



“A Assembleia não vai fazer sessões semi-presenciais ou “on-line” este ano”, definiu o presidente. Para Chicão, a discussão com os demais parlamentares será para falar acerca da manutenção da reunião plenária às terças, resolução baixada devido à Pandemia, sem limite de horário ou o retorno para duas sessões ordinárias na semana. Garantiu, no entanto, que o cronograma geral de trabalho no Poder Legislativo não vai mudar.



Durante a sessão de hoje, 14 pronunciamentos ocorreram entre o pequeno expediente, horário de lideranças e na primeira ‘ordem do dia’, tendo sido apresentados nove Projetos de Lei e mais de 25 moções e requerimentos contendo demandas diversas.



Imagens: Celso Lobo (AID/Alepa)