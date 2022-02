Alepa recebe Helder Barbalho e instala novo ano legilativo

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou nesta quarta-feira, 02 a Reunião Solene de Instalação da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, isto é, a abertura dos trabalhos no ano de 2022. A reunião começou às 9 horas, no Plenário Newton Miranda, e contou com a presença do governador Helder Barbalho, que apresentou pessoalmente a Mensagem do Governo do Estado com as metas de gestão para 2022.



A reunião foi aberta pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Chicão, no plenário Newton Miranda quando foi criada uma comissão de parlamentares para recepcionar o Governador Helder Barbalho na Sala Vip e conduzi-lo ao plenário, onde fez a leitura da mensagem governamental com as ações para este ano.



Após a palavra do Governador, um representante da oposição e um representante da base aliada escolhidos previamente, fizeram seus pronunciamentos sobre a mensagem apresentada pelo Governo. Helder Barbalho.



A reunião se encerra com o pronunciamento do presidente do Poder Legislativo, que faz a convocação oficial dos deputados para a primeira Sessão Ordinária com a discussão e votação de matérias que passarão a tramitar na Casa.



A Reunião Solene é presencial, com transmissão em tempo real pela TV e Rádio Web Alepa, por meio do portal www.alepa.pa.gov.br e pelo Youtube.



O deputado Júnior Hage destacou a importância das ações e investimentos implementados pelo governo estadual nas mais diversas áreas, como da Calha Norte e o estabelecimento de um piso para o setor de enfermagem.

A sessão ainda segue com vários parlamentares se manifestando.