Alepa recebe os Estudos de Viabilidade para criação de novos municípios

Representantes dos distritos de Vitória da Conquista dos Carajás, Rio Preto dos Carajás, Lago Grande do Curuai, Monte Dourado, Fernandes Belo, Taboca e Sudoeste estiveram, na tarde desta terça-feira (11/05), na sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para entregar ao presidente da Casa, deputado Chicão; à presidente da Comissão de Divisão Administrativa do Estado e Assuntos Municipais, deputada Dra. Heloísa Guimarães; e ao deputado José Maria Tapajós, os Estudos de Viabilidade para a criação de novos municípios.

“Nos comprometemos a apreciar os estudos, emitir os pareceres, levar ao plenário para aprovação e posterior, encaminhar ao presidente Chicão para que ele nos acompanhe até o Tribunal Regional Eleitoral e possamos conquistar o nosso objetivo que é o plebiscito”, explicou a deputada Heloísa Guimarães.

Além dos representantes dos distritos, participaram da reunião o presidente da Fadepa, Antônio Pantoja e o senhor Miguel Costa.

Foto: Divulgação (AID/Alepa)