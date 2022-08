Alepa volta às sessões

A partir desta terça-feira, 02, o Plenário Newton Miranda volta a sediar as sessões deliberativas da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa. A casa de leis estava no recesso parlamentar das férias de julho. Nesse período, houve algumas reformas e o local volta a tratar da aprovação de leis de autoria do Legislativo e do Executivo, importante para a garantia de direitos da sociedade.