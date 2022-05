Alepa vota nesta terça-feira projetos para criação de mais 7 municípios no Pará

Se projetos legislativos forem aprovados, haverá solicitação para realização de plebiscitos.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) vota na tarde desta terça-feira (10) projetos de decretos legislativos para crianção de novos sete municípios no Pará.

O Pará é o segundo maior estado brasileiro, com 1.245.870,700 km² e tem 144 cidades. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população em 2021 era de 8.777.124 de habitantes, com densidade demográfica de seis habitantes por km².

Uma audiência pública foi realizada na segunda (9) para debater a emancipação politico-administrativa de distritos pertencentes a cinco cidades. Conforme abaixo.

Se aprovados os decretos legislativos para criação das cidades, a documentação deve ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para solicitar a realização de plebiscitos.

Segundo a deputada Heloísa Guimarães, presidente da Comissão de Divisão Administrativa do Estado e Assuntos Municipais (CDAEAM), que propôs a audiência, ideia é que “o desenvolvimento chegue mais rápido” a algumas localidades.

“O estado do Pará é um país, seu território é extenso e ainda não consegue chegar com os serviços necessários em áreas que a população se encontra. O Pará é totalmente ocupado, daí a razão da criação de mais municípios para que o desenvolvimento chegue mais rápido”, disse na audiência.

Atualmente, a Comissão de Divisão Administrativa do Estado e Assuntos Municipais da Alepa está com “60 processos para a criação de novos municípios, sendo 12 com estudo de viabilidade municipal e parecer favorável para criação de município”, segundo a Alepa.

Por g1 Pará