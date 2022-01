Alerta: estelionatários aplicam novo golpe em todo o Brasil

Se alguém ligar ou entrar em contato pelo whatsapp dizendo que fez um depósito por engano em sua conta, você vai confirmar que o valor realmente consta de depósito, porém, responda que já procurou a polícia para comunicar o fato. Simplesmente, depositaram o valor na sua conta em um envelope sem nenhum tostão e apenas querem que você faça um PIX nesse suposto valor, devolvendo o que nunca este em sua conta.

O alerta foi feito nesta manhã pela polícia. Há vários registros de queixas acerca dessas ocorrências somente neste começo de 2022 em unidades policiais de todo o país.

Veterano policial, que se especializou em investigações sobre o comportamento dos estelionatários e as sempre novas modalidades de ação dos bandidos, foi procurado pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ na manhã deste sábado, 08, ocasião em que confirmou já ter instaurado alguns inquéritos para apurar esses fatos. O agente pediu para não colocar seu nome na matéria, para evitar prejuízo às apurações.

De acordo com o policial, os bandidos integram uma quadrilha que age da seguinte maneira: eles fazem um levantamento prévio de contas bancárias de valores vultosos em diversas instituições. Depois, fazem um depósito com envelope vazio no nome do correntista, do qual já têm número de telefone, whatsapp, e-mail e outros contatos. O bandido, sempre com uma conversa envolvente, informa ao correntista que, por equívoco, fez um depósito em sua conta e indaga qual seria a possibilidade de a vítima lhe devolver esse valor urgente, porque é para pagar uma determinada conta ou realizar um negócio. A vítima checa e verifica que houve o depósito – ainda não compesado pelo sistema bancário – em sua conta e acredita. Então, de boa-fé, transfere o valor para o PIX da quadrilha e somente depois vai verificar que foi roubado.

Diz ainda o agente que esse golpe está acontecendo por quase todo o país. A Polícia está investigando, mas supõe que esteja tratando de caso gerado pelo crime organizado (facções que atuam inclusive nos interiores das grandes cadeias do Brasil). Os PIXs em que foram efetuadas as transferências serão rastreados a fim de se descobrir para onde está indo todo esse dinheiro, que pode chegar à casa dos bilhões de reais, afirma o policial que, inclusive, aconselha as vítimas a ficarem em alerta e, ao receberem qualquer contato desse tipo, que respondam que a polícia já está apurando e que não devem devolver nenhum centavo, posto que é por esse caminho que surgem mais vítimas, todas pessoas de boa-fé que acabam sendo lesadas.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar