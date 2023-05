Alerta: Rússia prepara ataque em usina nuclear, diz Ucrânia

Sem apresentar provas, a inteligência militar da Ucrânia diz que a Rússia está planejando uma “provocação em larga escala” em uma usina nuclear que ocupa no sudeste do país para impedir uma ofensiva militar iminente da Ucrânia.

Um comunicado da diretoria de inteligência do Ministério da Defesa do país acrescentou que as forças russas atacariam a usina nuclear da cidade ucraniana de Zaporizhia, a maior da Europa, e depois denunciariam um vazamento radioativo para desencadear uma investigação internacional que imporia uma pausa nas hostilidades, dando às forças russas tempo para se reorganizar e enfrentar a contra-ofensiva.

Para esse fim, a Rússia “interrompeu a rotação do pessoal da missão de monitoramento permanente” da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) da ONU, que estava marcada para este sábado (27), disse o comunicado. Nenhuma das alegações é apoiada por evidências.

A Aiea disse à agência internacional de notícias Associated Press que não falaria sobre o assunto, e as autoridades russas não comentaram as reivindicações ucranianas.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Remko de Waal/EFE