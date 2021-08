Alessandro Rodrigo da Silva é prata no arremesso de peso F11

O paulista da classe de deficientes visuais chegou à marca de 13m89

O Brasil conquistou mais uma prata nesta segunda-feira (30) no atletismo na Paralimpíada de Tóquio 2020. Dessa vez, no arremesso de peso classe F11 (deficientes visuais), com Alessandro Rodrigo da Silva. O paulista de Santo André, que ficou cego devido a toxoplasmose, conseguiu fazer um arremesso de 13m89, distância superada apenas pelo iraniano Mahdi Oladi, que obteve a medalha de ouro com um arremesso de 14m43.

Alessandro Rodrigo Da Silva arrasou no arremeso de peso com 13.89m e mais uma medalha para a conta!! Orgulho! 💛💚Parabéns Alessandro! 💪#ParalimpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/QGRFKydE87 — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 30, 2021

Em 2019, Alessandro foi ouro no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso, durante o mundial de Dubai. Foi também ouro nessas duas modalidades nos Jogos Parapan-Americandos Lima 2019.

A coleção de medalhas de ouro do atleta inclui, ainda, as obtidas no lançamento de disco do Mundial Londres (2017) e dos Jogos Paralímpicos Rio 2016; e dois ouros no arremesso de peso e lançamento de disco dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, em 2015.

Edição: Gustavo Faria

Por Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil – Brasília