Alex Escobar substituirá Tadeu Schmidt nos Gols do Fantástico

Durante a edição do Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (17), o apresentador Alex Escobar anunciou que ele será o novo comandante do quadro Gols do Fantástico, famoso por contar a presença dos cavalinhos que representam os times do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito durante uma participação especial de Escobar no quadro.

– A partir do dia 21 de novembro sou eu aqui com vocês, trocando uma ideia, mostrando os gols do Brasileirão – disse ele durante o programa.

Em uma nota divulgada pela emissora no site do programa jornalístico, Escobar também comentou a ida para a apresentação do quadro e disse que Tadeu deixa “um legado no esporte do Fantástico”.

– Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme – declarou Escobar.

A ida de Escobar para o quadro esportivo do Fantástico faz parte das trocas promovidas pela Globo nos programas jornalísticos e também em reality shows, já que Tadeu Schmidt será o novo apresentador do Big Brother Brasil a partir de 2022. Quem assume o lugar dele no dominical é Maju Coutinho.

Fonte: Pleno News

Foto: TV Globo/João Cotta