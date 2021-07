Alexa recebe opção de voz masculina em nova atualização

Na última segunda-feira (19), uma curiosa novidade para a assistente virtual Alexa foi “revelada” para o público. Discretamente, a ajudante da Amazon recebeu uma opção de voz masculina oficial em uma atualização com diversas alternativas de vozes famosas, como Melissa McCarthy e Shaquille O’Neal.

Chamada de “Ziggy”, a nova opção de voz para a Alexa passou despercebida por muito tempo, até ser noticiada pelo site The Ambient. Com a mudança, o novo nome tornou-se um dos comandos de ativação oficial dos alto-falantes da Amazon, podendo ser utilizado até mesmo para “convocar” a assistente virtual com sua voz original.

A decisão indica que a Amazon não está associando a palavra “Alexa” a uma voz feminina e o mesmo vale para “Ziggy”, referido pela empresa apenas como “Novo”. Dessa maneira, agora é possível ativar o assistente virtual chamando pelos termos: “Alexa”, “Echo”, “Amazon”, “Computador” e “Ziggy”.

Vale ressaltar que a própria Amazon reforça a ideia de que a Alexa não possui um gênero definido, mas ainda se refere à assistente virtual por pronomes femininos, tais como “ela” e “dela”, em sua documentação. Todavia, a empresa não permite que outras organizações se refiram a ajudante desta maneira.

“Ziggy”, a nova opção de voz para a Alexa, já está disponível para usuários dos Estados Unidos e deve chegar em breve para as demais localidades.

