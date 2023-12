Alexandre Correa abre mão de guarda compartilhada do filho

Alexandre Correa abriu mão da guarda compartilhada do filho, Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com Ana Hickmann. Enio Martins Murad, advogado do empresário, confirmou a informação. A assessoria da apresentadora não se manifestou até o momento desta publicação.

– Alexandre já declarou expressamente no processo de divórcio que ele abre mão da guarda do filho para a Ana e que ele só quer o direito de visitar o filho uma vez por semana e, a cada 15 dias, aos finais de semana – disse Enio Murad.

– (…) Então essa teoria que vem sendo veiculada nas mídias de que a ação da alienação parental seria uma estratégia não é verdade – afirmou.

Ao ser questionado sobre por que Alexandre não quis a guarda compartilhada, o advogado disse que ele estaria seguindo uma vontade de Ana Hickmann. O Estadão questionou a equipe da artista para saber se essa informação procede, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

A defesa divulgou a informação depois da repercussão de que Alexandre teria entrado com o processo de alienação parental para conseguir a guarda compartilhada.

Anteriormente, o empresário já tinha revelado nas redes sociais que tentava uma autorização judicial para ver Alezinho. Alexandre não vê o filho presencialmente desde o dia 11 de novembro, quando Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o então marido.

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo (26).

Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo “uma verdadeira injustiça” ao falar sobre o caso.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução