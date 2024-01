Alexandre Correa diz que em 55 dias viu o filho três vezes

O empresário Alexandre Correa usou as redes sociais para se manifestar, mais uma vez, sobre a questão da guarda do filho, Alezinho. O menino é fruto de seu casamento com a apresentadora Ana Hickmann, com quem está em processo de divórcio.

De acordo com Correa, em 55 dias, ele viu o menino apenas três vezes. Alexandre e Ana estão separados desde novembro, quando ela acionou a polícia de Itu (SP) e denunciou o marido por violência doméstica.

Ainda segundo o empresário, Ana passou as festas de final de ano com o menino e ele, por sua vez, deveria pegar o menino no dia 3 de janeiro, por ordem judicial. No entanto, Alexandre diz que a determinação da justiça não foi cumprida e que chegou a ir até uma delegacia falar sobre o caso.

– A lei para Ana Hickmann e uma e para mim é outra, isso está claro – desabafou.

Correa afirma ainda que ligou para o advogado de Ana para tentar fazer uma negociação, mas foi acusado pela defesa de Ana de tentar coagi-la.

A apresentadora não se manifestou sobre as acusações de Correa.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Chupim Metropolitana