Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, entra com pedido de prisão de Edu Guedes

Uma notícia exclusiva e surpreendente envolvendo Ana Hickmann, Alexandre Correa e Edu Guedes acaba de surgir, elevando ainda mais o drama e as polêmicas entre os envolvidos. Em uma reviravolta chocante, Alexandre Correa solicitou uma multa de R$500 mil contra Edu Guedes e Ana Hickmann por alegações de constrangimento, coação e alienação parental contra seu filho. Além disso, requereu que Edu seja proibido de se aproximar do filho do ex-casal, Alezinho, e até mesmo a prisão em flagrante do “agressor, senhor Eduardo Sanches Guedes”.

A origem dessa saga remonta a um incidente no qual Ana Hickmann teria alegado que Alexandre violou a ordem judicial que o impedia de se aproximar dela a menos de 500 metros, durante a entrega de seu filho Alezinho após uma visita. Esta alegação foi protocolada em uma petição conjunta com seu atual companheiro, Edu Guedes, conforme alega Alexandre Correa.

A conduta de Ana e Edu é acusada de coação processual contra Alexandre e seu filho, e estaria em desacordo com o Código de Processo Penal Brasileiro. De acordo com a petição do advogado de Correa, Ana e Edu teriam levado o filho do casal para um local isolado, onde o menor ficou sem acesso ao celular e ao pai, forçando-o a usar o telefone de Edu para entrar em contato com Alexandre. Tudo isso teria ocorrido um dia após Ana e Edu acusarem Alexandre de descumprir a medida cautelar que determina o distanciamento entre eles.

A situação, que já era complexa, tornou-se ainda mais tensa com a ameaça de envolvimento policial. Alexandre alega que Ana e Edu frequentemente o constrangem na porta do condomínio durante a entrega do filho, dificultando sua relação com o filho e caracterizando o que ele interpreta como alienação parental.

Em um desdobramento adicional, os advogados de Ana Hickmann solicitaram a verificação das câmeras de segurança do condomínio, o depoimento de Edu Guedes como testemunha e a quebra dos registros telefônicos de Alexandre.

Com informações do Metrópoles.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/ISTOÉ.