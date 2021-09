Alexandre de Moraes autoriza saída temporária do deputado federal Daniel Silveira

Nesta terça-feira (14), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) deixe, temporariamente, a prisão para fazer uma ressonância magnética. O exame é necessário por conta de uma lesão no joelho do parlamentar.

De acordo com a decisão do ministro, Silveira deverá ser escoltado pela Polícia Federal (PF). O deputado deverá voltar ao cárcere assim que o exame for concluído. As informações são do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Moraes atendeu a um pedido da defesa do deputado, após uma unidade prisional do Rio de Janeiro afirmar que Silveira apresenta sinais clínicos de lesão em um osso e em um ligamento, e que pode precisar de um procedimento cirúrgico.