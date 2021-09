Alexandre Frota aciona STF contra ‘atos de violência’ previstos para 7 de setembro

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) com uma notícia-crime denunciando os supostos “atos de violência” que ainda irão acontecer nas manifestações do dia 7 de setembro.

Na texto, Frota cita o deputado federal Nelson Barbudo (PSL-MT), que supostamente estaria organizando um protesto pela “intervenção” no STF, a expulsão de ministros da Corte e a “propagação de violência desmedida”. Ele afirma que Barbudo estaria convocando grupos militares e paramilitares.

– A presente denúncia tem o caráter preventivo, ou seja, busca alertar todas as instituições estabelecidas para que tomem providências no sentido de evitar um confronto maior com as forças de segurança que tem por obrigação defender a Constituição Federal e todas as instituições democráticas que sustentam o Estado Democrático de Direito – argumenta.

O deputado também cita como organizadores das manifestações o assessor de Nelson Barbudo, Rafael Klas Dal Bo, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, e “demais defensores do governo”, de maneira genérica.

– Como denunciado o Sr. Rafael Klas Dal Bo, vem utilizando meios e materiais públicos da Câmara dos Deputados para fazer a divulgação e, mais ainda, a organização desta manifestação antidemocrática, convocando pessoas a comparecerem armadas – diz.

Fonte: Pleno News