Alexandre Frota anuncia desfiliação do PSDB e declara voto em Lula

Na terça-feira (4), o deputado federal Alexandre Frota divulgou seu pedido de desfiliação do seu partido, o PSDB. O pedido ocorreu após o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciar apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. As informações são do Estadão.

– Não posso ficar em um partido que apoia o Bolsonaro e Tarcísio. Vai de encontro a tudo que fizemos até o momento – anunciou Frota, em publicação no Twitter.

Na justificativa da carta de desfiliação, Frota alegou “razões de foro íntimo”.

O parlamentar já havia declarado, na segunda-feira (3), voto em Lula (PT). Ele disse, no Twitter, que jamais votaria em Bolsonaro.

– Eu votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro, e vou votar no Lula novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social, um País que respeite a diversidade e as mulheres. Errei em 2018 – escreveu.