Alexia Putellas leva a Bola de Ouro Feminina pela segunda vez

A temporada quase impecável do Barcelona e de Alexia Putellas foi premiada na cerimônia de gala da Bola de Ouro, que aconteceu nesta segunda em Paris. A meia espanhola foi eleita pelo segundo ano consecutivo como a melhor jogadora de futebol feminino no mundo e faturou outra Bola de Ouro.

Putellas era a grande favorita a levar o prêmio para a casa e por boas razões. Somente na temporada 2021/2022, entrou em campo 42 vezes pelo Barcelona e marcou 34 gols, além de 19 assistências. É a grande protagonista da equipe que ganhou tudo na Espanha (a liga e a copa nacional) e ficou no quase na Europa.

O Barcelona fez história na Liga Espanhola. Venceu o campeonato com incríveis 100% de aproveitamento – sim, é isso mesmo. 30 vitórias em 30 jogos e um saldo positivo de 148. Na Copa de la Reina, também só vitórias e uma goleada por 6 a 1 na final contra o Sporting de Huelva. Na Liga dos Campeões, o Barcelona fez fase de grupos impecável com seis vitórias, eliminou o grande rival Real Madrid nas quartas e o Wolfsburg na semi, mas sucumbiu diante do Lyon na grande final. As únicas duas derrotas das culés na temporada foram no jogo de volta diante dos alemães e a final.

