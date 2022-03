Aliança francesa e Cine Líbero Luxardo apresenta o Ciclo de Cinema Francófono 

O dia 20 de março é comemorada mundialmente a Festa da Francofonia, comunidade linguística que reúne diferentes povos onde tem em comum a língua francesa. Neste dia homenageia-se este idioma, que é falado em diversas regiões do globo e possibilita a comunicação entre milhões de pessoas.

Para comemorar a da, entre os dias 17 e 23 de março o Cine Líbero Luxardo, por meio da parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP), Aliança Francesa de Belém, Consulado Geral da França e Cinemateca Francesa, vão realizar o Ciclo de Cinema Francófono com apresentação de sete produções recentes do cinema falado em língua francesa, de diversas nacionalidades, gêneros e temáticas.

Além de uma programação repleta de produto audiovisual em francês, o “Líbero Luxardo” também exibirá produções franco-alemãs nas Sessões Regulares.

O Cine Líbero Luxardo Mantém os protocolos de segurança contra a Covid-19, com a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação na compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, sendo obrigatório o uso de mascará e distanciamento social. Os ingressos podem ser adquiridos uma hora antes do início da sessão, e o pagamento é feito somente em dinehiro.

Acompanhe a grade completa da programação

Funan – dia 17 de março, as 16 h. Classificação: 14 anos.

Nossa Senhora do Nilo – dia 18 de março, as 16 h. Classificação: 10 anos.

Sistema K – dia 19 de março, as 16 h. Classificação: 12 anos.

Makala ­- dia 20 de março, as 16 h. Classificação: 16 anos.

Rua do Deserto – dia 21 de março, as 16 h. Classificação: livre.

Se O Vento Baixar – dia 22 de março, as 16 h. Classificação: 12 anos.

De Nossos Irmãos Feridos – dia 23 de março, as 16 h. Classificação: 12 anos.

Sessões Regulares

Undine – período de 17 a 23 de março (exceto o dia 21), as 18 h. Classificação: 14 anos.

A Professora de Violino – de 17 a 23 de março (exceto o dia 21), as 19h50. Classificação: 16 anos.

