Alice e Fernanda é eleito melhor comercial do Brasil de 2021

Nesta terça-feira (26), o SBT realizou a 11ª edição do prêmio O Melhor Comercial do Brasil. A novidade deste ano foi o retorno do formato presencial na segunda fase da premiação, após dois anos com transmissão 100% virtual em decorrência da pandemia de Covid-19.

O filme Alice e Fernanda, criado pela agência de publicidade Africa para o banco Itaú, foi eleito o melhor comercial veiculado no SBT em 2021. O resultado veio após a votação final realizada em São Paulo. A propaganda teve produção da Boiler Filmes.

O evento foi conduzido por Nadja Haddad, apresentadora do programa de confeitaria Bake Off Brasil, do SBT. A programação contou com a participação dos principais executivos da emissora, jornalistas e um seleto júri de mercado, composto por 20 profissionais de peso das principais agências e anunciantes do Brasil.

– Esse evento só reforça a nossa crença de fortalecer e incentivar a criatividade brasileira. O SBT sempre acreditou e apostou no poder das grandes ideias e temos muito orgulho de ver que, a cada ano, os filmes mais comentados e impactantes da publicidade do nosso país passam em nossas telas – disse Fred Müller, Diretor de Negócios e Marketing do SBT.

A shortlist com os dez melhores comerciais foi revelada em primeira mão durante o evento. As criações são de sete marcas: Elo, Itaú e O Boticário com dois filmes indicados de cada. Já Amstel, Bradesco, Mc Donald’s e Vivo tiveram um filme cada. E cinco agências, com a liderança da AlmapBBDO, que obteve quatro indicações. Os demais são da Africa (2), Galeria (2), Publicis (1) e Wunderman Thompson (1). Confira a lista completa a seguir.

Os vencedores (agência e anunciante) foram premiados com uma viagem para o Festival de Criatividade de Cannes, na França, que acontece em junho deste ano. Em decorrência do cancelamento do Cannes Lions de 2020 em formato presencial – também por causa do avanço da pandemia no período – os vencedores da edição de OMCDB 2019 e da edição de 2020 também participarão do Festival de Criatividade de Cannes de 2022.

No ano passado, o filme vencedor foi Esperança, que também foi criado pela Africa, para o banco Itaú.

Finalistas O Melhor Comercial do Brasil 2021:

Alice e Fernanda / Africa / Itaú – Vencedor

Autógrafo 1 de 5 / Africa / Itaú

Tatuagem 4 de 5 / AlmapBBDO / O Boticário

Destinos / Galeria / Mc Donald’s

Vagalumes 1 de 5 / Publicis / Bradesco

Sheila / AlmapBBDO / Elo

I Am What I Am 3 de 5 / Wunderman Thompson / Amstel

Explicações / AlmapBBDO / O Boticário

Campanha Arco-Íris / Galeria / Vivo

Camaro / AlmapBBDO / Elo

