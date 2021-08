Alicinha Cavalcanti, promoter dos famosos, morre aos 58 anos vítima de doença rara

Morreu aos 58 anos de idade nesta segunda-feira (02), Alicinha Cavalcanti, que era considerada uma das maiores promoters do Brasil. A notícia foi dada por Marília Gabriela, que era amiga pessoal de Alicinha. Na rede social, a jornalista lamentou o falecimento, que foi causado por uma esclerose lateral amiotrófica (ELA), da qual Cavalcanti lutava desde 2017.

“Minha amiga mais linda, mais generosa, amiga que não se abatia com nada, que a tudo vencia com ânimo e alegria, Alicinha Cavalcanti, nos deixou hoje para sempre. Foi super combativa em sua luta contra a infelizmente invencível Afasia Progressiva Primária. Lutou e lutou até hoje pela manhã. Vai deixar um imenso vazio em cada pessoa que passou pela sua vida. E teve a sorte grande de ter um marido especial e amoroso durante 16 anos, o Rodrigo Biondi, seu companheiro até seu último suspiro. Ah, Lilizinha querida, você vai fazer uma falta danada. Até qualquer hora, se for assim que as coisas se dão. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Vai em Paz, querida”, escreveu Marília na legeda do post.

Querida por muitos famosos pelo seu carisma e eventos glamurosos ao longo da carreira, Alicinha Cavalcanti recebeu muitas homenagens nas redes sociais.

Donte: ISTOÉGENTE