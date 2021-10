Alimentação do paraense aumenta mais do que a inflação de 10,42%

Os preços dos alimentos dos paraenses continua em alta. Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, tanto nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) como também nos últimos 12 meses, a grande maioria dos produtos de cunho alimentar tiveram altas expressivas e muitos acima da inflação. As causas destes absurdos aumentos passam por sazonalidade de vários produtos, fatores ligados à comercialização e às altas consecutivas nos preços dos combustíveis.



Segundo o Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Agosto/2020-Agosto/2021), o custo da alimentação básica apresentou alta acumulada no período analisado em percentuais bem superiores à inflação, alcançando cerca de 20,00% contra uma inflação calculada em 10,42% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, no período analisado, todos os produtos que compõem a cesta básica dos paraenses apresentaram altas de preços e em vários com reajustes em percentuais superiores a média de reajuste da cesta, com destaque para o óleo de cozinha (soja), com alta acumulada de 73,11%, seguido do arroz, com alta de 47,02%; café, com alta de 36,99%; carne bovina, com alta de 36,99%; tomate, com alta de 30,10% e o açúcar, com alta de 27,71%.



Também apresentaram reajustes de preços os seguintes produtos: manteiga, com alta acumulada de preços de 15,00%, seguida da banana, com alta de 13,06%; pão, com alta de 5,71%; feijão, com alta de 4,65%; farinha de mandioca, com alta de 4,22% e o leite, com alta de 1,10%.



O economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, afirma, para comprar a cesta básica de alimentos, o trabalhador paraense precisa gastar mais de 50.00% do atual salário mínimo, piso nacional de R$ 1.100,00, ficando o restante para despesas como energia, gás, água, transporte, vestuário. Lazer nem se fala. Ou seja, o trabalhador assalariado vive com muita dificuldade e as coisas pioram se ele não tiver casa própria e viver de aluguel.

Imagem: Nazaré Sarment/Ronabar