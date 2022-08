Alimentação escolar também é importante nas escolas municipais de Belém

Além do foco nas voltas aulas presenciais nas escolas públicas do município de Belém, outro assunto que não pode ficar de fora, é a alimentação das crianças. A partir deste semestre de 2022, a Prefeitura de Belém, vai aumentar a quantidade de refeições e intensificar o projeto Café da Manhã, para estudantes da parte insular da capital paraense.

A escola municipal de ensino fundamental Ruy Silveira Brito, localizada no bairro do Marco em Belém se preparou para receber os alunos com total atenção, para garantir a segurança das crianças, desde o cumprimento dos protocolos de prevenção á covid-19, até com a garantir da merenda escolar.

A Fundação de Assistência ao Estudante (Fmae) é responsável por organizar, distribuir a alimentação e assegurar o valor nutricional para cada faixa etária. De acordo com a presidente da Fmae, Bruna Cavalcante, para este segundo semestre, há novidades para merenda escolar de Belém, com destaque para as ilhas, pois foi realizado uma avaliação técnica no primeiro semestre de 2022. E foi constatado que os estudantes das ilhas de Belém têm vulnerabilidade alta, alguns com taxas de desnutrição.

No inicio deste mês de agosto, a Fmae entregou, os gêneros não perecíveis, que duram um mês. E toda semana os produtos têm que ser entregues. Até a próxima sexta-feira (5), a Prefeitura de Belém, por meio da Fmae, vai concluir algumas pendências que há na entrega da alimentação escolar.

Foto: Mácio Ferreira / Ag. Belém