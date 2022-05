Alimentação ficou bem mais cara no 1º trimestre deste ano

O primeiro trimestre deste ano (Jan-Mar/2022) encerrou com alta quase generalizada no preço da Alimentação Básica dos paraenses. A cesta Básica no Pará teve alta acumulada de 5,21% contra uma inflação calculada em 3,42% (INPC/IBGE) para o mesmo período. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, a grande maioria dos produtos apresentaram aumentos de preços, com destaque para o óleo de cozinha (soja), com alta acumulada de 9,42%, seguido da banana, com alta de 9,28%; Tomate, alta de 9,00%; açúcar, alta de 8,41%; Café, alta de 7,47%; Feijão, alta de 6,25%; Carne Bovina, alta de 4,81%; Pão, alta de 3,05%; Leite, alta de 1,62% e da Manteiga, com alta de 1,13%.



Também no mesmo período (Janeiro-Março/2022), poucos produtos apresentaram quedas de preços, com destaque para a farinha de mandioca, com recuo de 0,83%, seguido do arroz, com queda de 0,20%.

Os dados que estão sendo fechados pelo Dieese/PA referentes ao mês de Abr/2022 vão mostrar novas altas no preço da Alimentação Básica dos paraenses, como no caso do açaí, cujo litro do tipo médio tem preços oscilando entre R$20 e R$25.