Alimentos do Círio como pato no tucupi e maniçoba são fiscalizados para garantir segurança e qualidade para os consumidores

Faltando apenas quatro dias para o Círio de Nazaré, vamos falar sobre a culinária em especial o pato no tucupi e a maniçoba que são algumas dos pratos muito procurados durante o mês de outubro. Com o objetivo de garantir a qualidade dos alimentos a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) trabalham com orientações aos produtores paraenses.

Com o retorno oficial das comemorações após o auge da pandemia, a comercialização dos produtos ganhou um reforço especial. Desde junho, a maniçoba e o pato no tucupi se tornaram patrimônios culturais de natureza imaterial regulamentados pelas leis 9.601 e 9.606 de 2022.

A Emater apoia mil famílias que recebem assistência técnica e extensão rural quando à produção de maniva, tucupi, pato regional e hortaliças (alface, jambu e couve, entre outras) nos municípios de Belém (ilhas), Ananindeua, Marituba, Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara, Santo Antônio do Tauá e Benevides.

Segundo Paulo Lobato, diretor Técnico da Emater, todo o processo produtivo é acompanhado, incluindo a indicação de mercados consumidores nesse período, que costuma ter um aumento de até 40% na renda das famílias.

O trabalho de assistência é realizado com antecedência para garantir a produção com qualidade em outubro. “No caso do pato, são aquelas orientações com relação à compra das matrizes e dos reprodutores, se for o caso, ou então já compra o patinho em desenvolvimento, com aproximadamente uma semana de vida. A Emater orienta a questão das vacinações, da alimentação para que ele possa adquirir um peso ideal para a venda”, comenta Paulo.

Já a maniva e as hortaliças necessitam de um prazo maior para estarem prontas para a colheita nessa época. “No caso da maniva, ela é plantada com bem mais antecedência, dependendo da espécie que era cultivada, se é uma espécie de ciclo curto, médio ou longo, que pode durar de 6 até 8 meses de desenvolvimento para que sejam colhidas as folhas. Após a colheita, os produtos já são direcionados para mercados pré-estabelecidos ou diretamente para as feiras ou supermercados, onde eles serão comercializados ou mesmo para atender encomendas prévias”, acrescenta.

Aos consumidores, é necessário ter cuidado na hora de escolher os alimentos típicos, a Adepará enfatiza que os produtores de origem animal e vegetal precisam estar de acordo com a regulamentação, antes de serem preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. Os produtos mais consumidos durante as festas do Círio, como maniva e tucupi, precisam estar registrados pela Agência de Defesa.

A Adepará trabalha nos estabelecimentos registrados na linha artesanal, caso seja descoberto algum ponto de produção de maniva ou de tucupi clandestino, é realizado uma vistoria prévia para as adequações necessárias serem implantadas.

Os alimentos não produzidos dentro de condições mínimas de higiene podem conter bactérias ou outros microrganismos, que podem prejudicar a saúde da população. Para saber se um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos no rótulo da embalagem.

Foto Reprodução: Marco Nascimento / Ag. Pará