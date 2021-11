Aline diz viver um relacionamento abusivo com Dayane em A Fazenda 13

Aline Mineiro desabafou para Rico Melquiades na manhã desta segunda-feira (1º/11) em A Fazenda 13. A ex-panicat reclamou da relação com Dayane Mello e desabafou, dizendo que a modelo tem comportamentos exagerados.

“Eu falei pra Valentina que eu estou tipo em um relacionamento abusivo”, disse. Rico Melquiades concordou com a suposição e chegou a chamar Dayane de duas caras. Na noite de domingo (31/10), as duas peoas discutiram por conta da proximidade de Aline com Mileide, fato que incomodou Dayane.

Esta não é a primeira vez que Aline e Dayane se desentendem no reality show. Em outubro, as duas participantes discutiram por estarem afastadas. A tentativa de reaproximação gerou um longo debate, mas tudo terminou bem.

