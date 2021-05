Alinne Moraes surpreende ao posar com Cauã Reymond: “Labuta com o ex” ; Veja

Ex-casal viverá Bárbara e Renato em Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21h da TV Globo

A atriz Alinne Moraes deixou os fãs surpresos nesta sexta-feira (14/5) ao compartilhar um clique ao lado do ex-namorado, Cauã Reymond. Os globais gravam a nova novela das 21h, Um Lugar ao Sol.

Alinne, que viverá Bárbara na trama da Globo, brincou na legenda da foto em preto e branco: “Na labuta com o ex”. Os dois aparecem dentro de um helicóptero e ostentam estilo com óculos escuros.

A atriz deixou claro que todo o elenco realiza teste para a Covid-19 diariamente. “estados e gravando. Testamos todos os dias. Fazendo tudo isso por vocês”, disse.

Reymond, que será Renato no folhetim, é casado com a modelo Mariana Goldfarb. Alinne mantém relacionamento longo com o cineasta Mauro Lima, com quem tem um filho, Pedro, de 7 anos.